تعرف على ضوابط رحلات الحج خلال عام 2023

أكد أحمد همام مدير إدارة وكلاء السياحة، بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على صدور تعليمات جديدة، ضمن الاستعدادات الجارية لموسم الحج لعام 1444 هجريا و2023 ، والمقرر أن تكون مرحلة القدوم اعتباراً من تاريخ 1444/11/1 هـجرية وحتي نهاية اليوم الرابع من شهر ذي الحجه الموافق 22 يونيو المقبل، من الساعة (23،59) بالتوقيت العالمي وعلي أن تبدأ مرحلة مغادرة رحلات الحج اعتبارا من تاريخ 1444/12/14 هجرية من الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي وعلى اعتبار أن شهر ذي القعدة 30 يوما وتنتهي فترة مغادرة الحجاج بتاريخ 2 أغسطس 2023 وذلك بناء على التعليمات الصادرة من هيئه الطيران المدني السعودي.

وأشار عبر منشور حصلت عليه ” المال” إلى أنه صدرت تعليمات وإجراءات واجب اتباعها خلال هذا الموسم ، علماً بأن هذه التعليمات تسري علي الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية (القاهرة. المطارات الداخلية) إلى جدة / المدينة خلال الفترة من 10 وحتى 22 يونيو المقبل، والرحلات التي تبدأ من جدة / المدينة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 يوليو المقبل وحتى 12 يوليو كالتالي :

يتم تخصيص الرحلة (MS644/643) خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي أى نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرة الحج على أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جدة، عدا الرحلة MS643 1/19 و 1 /22 خلال مرحلة الذهاب والرحلة M644 يوم 7/2 خلال مرحلة العودة لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج .

وفيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي أى نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرة الحج فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لاستيعاب الطلبات على أي من الرحلات المنتظمة وبما يتناسب مع تلبية طلبات الحج .

كما يمنع تماما الحجز للركاب حاملى تأشيرات الحج على الرحلات بخط سير شرم الشيخ/ جدة / شرم الشيخ حال تسييرها .

ويمنع تماماً الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي أي نوع آخر من التأشيرات على نفس الرحلة يمنع تماما الحجز لاي راكب يحمل تأشيرة حج على جميع رحلات مصر للطيران إلى الرياض / الدمام / القصيم / أبها .

كما يُغلق الطريق البرى من جدة إلى المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا من نهاية يوم 25 ذو القعدة 1444 هجرية ، كما يغلق مطاري جدة والمدينة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا من نهاية يوم 1 ذو الحجة 1444 هـجرية الساعة 22.59 بالتوقيت العالمي .

كما يوقف نهائيا إصدار تذاكر إلي / من خطى سير جدة / المدينة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز في الذهاب والعودة ، كما يتم الحجز وإصدار التذاكر على السعر (YRSEG) فقط دون أي سعر آخر إلي من جدة والمدينة للسادة حاملي أي نوع تأشيرة خلاف الحج.

كما يمنع تماماً الحجز أو قبول أى راكب يحمل تأشيرة زيارة بانواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة اعتباراً من 10 ذي القعده 1444 هجرية وحتى 10 ذي الحجه 1444 هجرية وذلك طبقا لتعليمات السلطات السعودية.

وفي مارس الماضي أصدرت وزارة السياحة بعض الضوابط الخاصة بموسم الحج خلال العام الجاري.

تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى هذا العام، مجموعة من الشروط الخاصة بالحج البري وحج الفرادى والهيئات.

حيث نصت شروط الحج البرى أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار، وأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برا ذات مواصفات حديثة وألا يقل الموديل عن عام 2015 .

ما نصت على أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.وتلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة .

أما عن شروط حد الفرادى فتتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصرى المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ( بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

كما تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

وعن شروط حج الهيئات تلتزم الشركة السياحية بتنفيذ هذه التأشيرة وفقا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى.

كما تلتزم الشركات السياحية المنظمة لحج الهيئات بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحجر.