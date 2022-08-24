تعرف على ضوابط تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2022-2023

تفتح وزارة التعليم العالي ، باب التحويلات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022-2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، ظهر غدا.
موعد وضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات
ويعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ، فتح باب التحويلات تقليل الاغتراب 2022-2023 ، مباشرة.
وذلك لطلاب المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023
ويتم التقدم للتحويل في تقليل الاغتراب2022-2023 عبر الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.
ويتم التقدم لإجراء التحويلات في تقليل الاغتراب وفقاً للشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، طبقا للضوابط الآتية:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع .
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
- لا توجد تحويلات ورقية .
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط .
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر.
- ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
- لا توجد تحويلات ورقية.
- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط .