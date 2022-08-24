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تعرف على ضوابط تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2022-2023

تعرف على ضوابط تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2022-2023
جهاد سالم

جهاد سالم

11:05 م, الأربعاء, 24 أغسطس 22

تفتح وزارة التعليم العالي ، باب التحويلات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022-2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، ظهر غدا.

موعد وضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

ويعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ، فتح باب التحويلات تقليل الاغتراب 2022-2023 ، مباشرة.

وذلك لطلاب المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

ويتم التقدم للتحويل في تقليل الاغتراب2022-2023 عبر الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

ويتم التقدم لإجراء التحويلات في تقليل الاغتراب وفقاً للشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، طبقا للضوابط الآتية:

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع .
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
  • لا توجد تحويلات ورقية .
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط .
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

  • يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر.
  • ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط .
جهاد سالم

جهاد سالم

11:05 م, الأربعاء, 24 أغسطس 22