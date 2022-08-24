تعرف على ضوابط تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2022-2023

تفتح وزارة التعليم العالي ، باب التحويلات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022-2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، ظهر غدا.

موعد وضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

ويعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ، فتح باب التحويلات تقليل الاغتراب 2022-2023 ، مباشرة.

وذلك لطلاب المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

ويتم التقدم للتحويل في تقليل الاغتراب2022-2023 عبر الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

ويتم التقدم لإجراء التحويلات في تقليل الاغتراب وفقاً للشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، طبقا للضوابط الآتية:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع .

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية .

التحويل يكون لمرة واحدة فقط .

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.