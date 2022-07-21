تعرف على ضوابط تظلمات الثانوية العامة وموعد التقدم والرسوم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2022، وكذلك موعد التقدم بها والرسوم .
تظلمات الثانوية العامة 2022
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم البدء في تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد إعلان نيجية الثانوية العامة بـ 15 يوما .
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم بطلب التظلم بواقع 300 جنيه لكل مادة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .
ضوابط التقدم بطلبات تظلمات الثانوية العامة 2022
- التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا
- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم بـ 300 جنيه لكل مادة
- تودع الرسوم بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدي وزارة التربية والتعليم
وقالت التعليم إنه بعد قبول طلب التظلم يقوم الطالب بالآتي :
- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي الأمر وممنوع اصطحاب مدرس المادة
- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخري
- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر
- يتم الاطلاع علي صورة البابل شيت بالإضافة إلي نموذج الإجابة
- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه
الإجراءات المتبعة بعد التقديم بالتظلم
- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا
- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات علي نموذج الاجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بالنموذج الملاحظات.
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
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