تعرف على ضوابط تسعير وثائق تأمين مسؤولية المنتجات وتغطياتها

يمتد تأمين مسؤولية المنتجات إلى جميع أنحاء العالم، كما أن بعض الدول لديها قوانين تلزم المُنتج بالتعويض دون إثبات الإهمال، كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن صدور العديد من القوانين لحماية المستهلك تضع عبئا إضافيا، لذا يجب أن يكون مكتتبو تأمين مسؤولية المنتجات على دراية كاملة بمعايير الجودة الخاصة بها ، كما يجب أن يتضمن طلب التأمين وصفا دقيقا للنشاط ونوع المنتجات ومواصفاتها وهل تدخل هذه المنتجات فى صناعات أخرى وهل يتم تصديرها إلى دول أخرى.

تسعير تأمين مسؤولية المنتجات

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، أنه يتم تحديد أسعار تأمين مسؤولية المنتجات على أساس خبرة مكتتبى التأمين لكل نوع من المنتجات، حيث يتم تقسيم الصناعات وفقاً لدرجة خطورتها وتحديد السعر المناسب حسب النوع مثل الورق والكرتون والأطعمة والمشروبات والمنتجات الهندسية، المنتجات الكهربائية والمركبات والإطارات والفرامل، معدات المقاولين والأوناش وغذاء الحيوانات والكيماويات والأسمدة وكذلك الأدوية والمنتجات المستخدمة فى صناعة الطائرات، الخرسانة الجاهزة والملابس.

وهناك عدة عوامل يجب أخذها فى الاعتبار عند التسعير منها سمعة المؤمن له وطبيعة نشاط المؤمن له، طبيعة المنتجات ( المنتجات الخطرة – المنتجات التى تخص الأطفال …. إلخ)، الدول التى يتم التصدير لها ونطاق التغطية هل تشمل أخطاء التصميم.

التغطيات الإضافية للوثيقة

وتوجد بعض التغطيات الإضافية وتشمل ضمان المنتجات وهي تغطية مسؤولية المنتج عن إعداد السلعة المنتجة للغرض الأصلي الذي صنعت من أجله وبالكفاءة الواجبة، ولهذا يسميها البعض بالكفاءة والتي تعرف بأنها قدرة المنتج على تحقيق الهدف من هذه التغطية وهو تعويض المؤمن له عن بعض الأخطاء غير المغطاة في وثيقة مسؤولية المنتجات، خاصة تلك الأخطار التي تنشأ عن فشل المنتج في أداء ما يتوقع منه من نتائج.

أما استدعاء المنتجات فتتلخص هذه التغطية في أن المنتج قد يضطر بعد بيع السلعة في السوق واكتشاف عيب محدد في صناعتها إلى إعادتها إلى المصنع لإصلاح هذا العيب، أو استبدال الجزء المعيب فيها وهنا تقوم شركة التأمين بتعويض تكاليف هذه الاستعادة.