تعرف على ضوابط الحج السياحي عقب فتح باب التسجيل لراغبي أداء الفريضة

تقرر فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات السياحية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 20 مايو الجاري.

وجاء ذلك فور اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لضوابط الحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة،

وقد جاءت هذه الضوابط لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري.

كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.