تعرف على ضحية رامز جلال … محمد عبد الرحمن يظهر في رمضان ببرنامج المقالب

بدأ محمد عبد الرحمن ( توتا ) حبه للتمثيل من خلال مسرح جامعة عين شمس ، ورغم أنه قدم العديد من الأدوار في مسلسلات وأفلام قبل إنطلاقته مع أشرف عبد الباقي إلا أن سلسلة المسرحيات الشهيرة هي التي عرفت الجمهور عليه .

ضحية رامز جلال ببرنامج رامز عقله طار اليوم هو الفنان محمد عبد الرحمن ( توتا ) ليكون هو ضحيته الجديد ببرنامج المقالب الذي يذاع يوميا على قناة mbc مصر ، و توتا هو الممثل الذي بدأت شهرته من اشتراكه بالتمثيل في “تياترو مصر” الذي أسسه الفنان أشرف عبد الباقي ، وقدموا معا عشرات المسرحيات في موسميين متتاليين ، ثم قدموا مسرحيات أخري عديدة ضمن مشروع مسرح مصر .

بدأ محمد عبد الرحمن ( توتا ) حبه للتمثيل من خلال مسرح جامعة عين شمس، ورغم أنه قدم العديد من الأدوار في مسلسلات وأفلام قبل انطلاقته مع أشرف عبد الباقي إلا أن سلسلة المسرحيات الشهيرة هي التي عرفت الجمهور عليه .

اشترك محمد عبد الرحمن في مسلسل “الواد سيد الشحات” فى رمضان قبل الماضي مع أحمد فهمي وكان مسلسلا ناجحا في هذا الموسم ولكنه لم يقدم مسلسلات هذا العام ليكون ظهوره في البرنامج هو الأول في رمضان 2021

برنامج “رامز عقله طار” يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط. محمد عبد الرحمن

رامز عقله طار الحلقة 7 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة.

ونوهت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

ولفت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية .