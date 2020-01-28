تعرف على صندوق المشروعات «المصرى- الأمريكي» لتشجيع نمو القطاع الخاص

يستهدف الصندوق البالغ حجمه نحو 300 مليون دولار استثمارات ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل

تحدث السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، عن صندوق المشروعات المصري الأمريكي، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

مشيراً إلي أنه يهدف هذا الصندوق الخاص الذي تموله الحكومة الأمريكية إلى تشجيع النمو في القطاع الخاص المصري، من خلال وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال الاستثماري والقروض والتكنولوجيات الحديثة وأفضل الممارسات التجارية.

وأشار إلى أنه يستهدف الصندوق البالغ حجمه نحو 300 مليون دولار استثمارات ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

مؤكدا أنه قد حقق حتى الآن حوالى 185 مليون دولار من الاستثمارات في عدد من الشركات المصرية الواعدة.

وفي سياق متصل، قال السفير إن مناقشات ستنعقد بين البلدين في العام المقبل تتعلق باتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.