تعرف على شكاوى مزراعي القمح في ثالث أيام التوريد

الصاوي أحمدالتقى حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين بالمزارعين في صوامع قصر الباسل بالفيوم للوقوف على عملية توريد القمح ،والتعرف علي مشكلاتهم ورفعا للمسئولين . وأكد "عبد الرحمن " أن عملية توريد القمح تسير حتي الآن في يسر وسهولة، وأغلبية الفلاحين لا يزالون يحصدون القمح، واستلمت صوامع قصر

الصاوي أحمد

التقى حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين بالمزارعين في صوامع قصر الباسل بالفيوم للوقوف على عملية توريد القمح ،والتعرف علي مشكلاتهم ورفعا للمسئولين .



وأكد “عبد الرحمن ” أن عملية توريد القمح تسير حتي الآن في يسر وسهولة، وأغلبية الفلاحين لا يزالون يحصدون القمح، واستلمت صوامع قصر الباسل حتى اليوم الثلاثاء 17 ابريل 2000 طن

وقال إن إقبال الفلاحين مستمر، مشيرا إلى أن أغلبية الشون لم تستقبل أقماح حتى الآن من إجمالي 4 ملايين طن مستهدفة العام الجاري، و هي السعة التخزينية المتاحة للحكومة.

وأوضح “عبد الرحمن ” في تصريحات خاصة لـ”المال ” على هامش جولته، أن مشاكل وطلبات الفلاحين الذين في الفيوم تنحصر في خوفهم من التأخير في استلام ثمن المحصول رغم وعد التموين لهم بالاستلام خلال أسبوع على الأكثر.



وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بقيام موظفي الشون بتمزيق أجولة القمح “الجوت” فتصبح غير صالحة لاستخدامها مرة أخرى، مما يكلفهم أجولة جديدة تزيد الأعباء المادية عليهم في كل حمولة.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أنه بعض الشكاوي من الفلاحين طالت قيام موظفي الكارته بوضع كارتة للحمولة في الصوامع لقطع كارته للسيارات رغم أن هذه السيارات تخرج من الحقول المجاوره للصوامع ولا تمشي علي الطريق السريع.



ونوه “عبد الرحمن ” إلى أن هناك شكاوى من التقدير الجزافي لتحديد درجة النقاوه التي تنقص 15 جنيها لكل درجة تعمم على كل الحمولة، فلو وجد المستلم جوال درجة نقاوته 23 درجة تحسب كل الحمولة على السيارة بنفس درجة النقاوة.



وفي نهاية الجولة، أكد “عبد الرحمن” أنه حتى الآن التوريد مبشر ورغم قلة الربح إلا أن الفلاحين يقبلون على التوريد.



وطالب “عبد الرحمن ” كل المعنيين بمراعاة جهد الفلاحين وحسن معاملتهم وعدم الجور عليهم في تحديد درجة نقاوة القمح كما طالب وزير التموين بالوفاء بالتزامه بقبض ثمن محصول القمح في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ تسليم المحصول.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التموين على تلك الشكاوى غير أنها عادة تؤكد حرصها على حقوق المزراعين.



