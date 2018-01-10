تعرف على شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب

خالد بدر الدين تشارك 849 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجارى إلى العاشر من فبراير القادم أرض المعارض بمدينة نصر. وذكرت وكالة رويترز أن المعرض يتخذ شعار (القوى الناعمة.. كيف؟)، وهو مصلح تستخد

خالد بدر الدين

تشارك 849 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجارى إلى العاشر من فبراير القادم أرض المعارض بمدينة نصر.

وذكرت وكالة رويترز أن المعرض يتخذ شعار (القوى الناعمة.. كيف؟)، وهو مصلح تستخدمه مصر للتعبير عن تأثير الفنون والآداب في علاقاتها مع الدول الأخرى.

وقال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المؤتمر الصحفي “القوى الناعمة هي الواجهة الثقافية للدولة، هي مجموعة القيم والتقاليد والمحددات الثقافية التي تصنع بها مصر جسورا مع الثقافات الأخرى”.

وأضاف “سؤال كيف؟.. يركز على كيفية استعادة دور القوى الناعمة المصرية في محيطاتها ومجالاتها المختلفة سواء العربية أو الأفريقية أو المتوسطية أو الإسلامية أو الدولية”.

وتابع “سؤال القوى الناعمة.. كيف؟ سيطرح بقوة في محاور المعرض هذا العام في الندوات واللقاءات وجلسات النقاش لدراسة كيفية استعادة هذا الدور”.

وبجانب أجنحة عرض الكتب يضم المعرض ندوات ثقافية وحلقات نقاش وحفلات توقيع للكتب وملتقى للشباب ومخيما لأنشطة الأطفال.

وقال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أهميته معروفة، فهو الأقدم والأهم والأكثر تأثيرا في الثقافة العربية.

وأضاف: يكفي أننا في اتحاد الناشرين المصريين وفي اتحاد الناشرين العرب يمثل لنا بداية موسم إطلاق الكتب، كل من لديه عناوين جديدة يحرص على أن تُطرح على الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال طارق الجمال، مدير المعارض بالهيئة في المؤتمر الصحفي، تشارك في دورة هذا العام من المعرض 27 دولة، بينها 15 دولة عربية ودولتان أفريقيتان وعشر دول أجنبية.

وأضاف بالنسبة لعدد الناشرين، لدينا 849 ناشرا بينهم ناشران أفريقيان، وعشرة أجانب، و368 ناشرا عربيا، هناك سبع مؤسسات صحفية مشاركة و33 مؤسسة حكومية.