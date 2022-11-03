تعرف على شريحتك بعد قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء على كافة المستهلكين حتي يونيو المقبل لرفع العبء من على كاهل المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية والتداعيات الاقتصادية من الحرب الروسية الاوكرانية

ويعاني بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء على الرغم من ثبات أسعار شرائح الكهرباء لكافة المشتركين لمدة 6 أشهر بناء على توجيه رئاسي لعدم زيادة أعباء المواطنين، فيما تبرر وزارة الكهرباء ارتفاع الفواتير إلى زيادة استهلاك بعض المواطنين او تحرك المشترك من شريحة لأخري

ولازالت أسعار الكهرباء مدعمة لعدد من المشتركين المنزليين وبعض الشرائح التجارية في إطار قرار الحكومة بمساعدة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحرك أسعار عدد من الخدمات والسلع.

وترصد المال أسعار للشرائح بعد تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتى يتم تطبيقها حاليا وهي كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا ).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا ).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا ).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش ).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا ).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا ).

ويأتي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء بالتزامن مع أزمة عالمية دفعت سعر برميل النفط باتجاه 120 دولارًا في أحد الشهور

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعلن حرص الحكومة على متابعة أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، للمرة الثالثة لكي لا يضاف أعباء جديدة على المواطنين.

وقامت الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات من قبل منها أسعار الكهرباء في عام 2018/2019، قبل أن تتخذ الحكومة قرارًا بتأجيل هذه الزيادة، ثم اتخذت قرارًا مماثلًا في العام المالي 2021/2022، قبل أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار التأجيل الأخير.

وكان من المفترض، قبل قرار التأجيل، زيادة عوائد قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2022-2023، إلى 358.8 مليار جنيه (19.17 مليار دولار)، مقارنة مع 317.5 مليار جنيه (16.97 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.