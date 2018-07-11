تعرف على شروط 30 وظيفة شاغرة

دعاء حسني أعلن سلسة لولو هايبر ماركت، عن حاجتها لجزارين للعمل بمقرها بالتجمع الأولواشترطت توافر خبرة بين 1-15 سنة في المتقدمين لشغل الوظيفة، وأن يكون المتقدمين من الذكور، معلنة أن الاشتراطات تناسب كافة الأعمار براتب بين 2500 - 2700 جنيه. كما أعلنت شركة ايتوال لصناعة

دعاء حسني

أعلن سلسة لولو هايبر ماركت، عن حاجتها لجزارين للعمل بمقرها بالتجمع الأول

واشترطت توافر خبرة بين 1-15 سنة في المتقدمين لشغل الوظيفة، وأن يكون المتقدمين من الذكور، معلنة أن الاشتراطات تناسب كافة الأعمار براتب بين 2500 – 2700 جنيه.

كما أعلنت شركة ايتوال لصناعة الحلوي، عبر موقع فرصنا الإلكتروني، عن حاجتها لـ30 عامل بأفرع مدينة النصر والتجمع الخامس والمعادي

واشترطت أن يكون المتقدمين من الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 20-30 سنة، وحاصلين علي مؤهل عالي، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلي مقابل راتب قابل للتفاوض، ويحتسب الوقت الإضافي ويتم توفير بدل مواصلات وتأمين صحي وإجتماعي.

ويمكن للتقدم لشغل الوظيفة عبر الرابط التالي: https://forasna.com