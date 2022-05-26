تعرف على شروط وموعد التسجيل الإلكتروني للتقدم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي

يتساءل الكثير من أولياء أمور الطلاب عن شروط وموعد بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الإبتدائية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس “الرسمي والرسمي لغات”، وتستعرض “المال” خلال السطور التالية خطوات كيفية التسجيل.

يبدأ التسجيل الإليكتروني خلال الفترة من 1 يونيو 2022، من خلال التطبيق الإلكتروني المُخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg

وحددت الوزارة شروط التقديم وهي :

أن يكون سن التقدم للصف الأول الإبتدائي لايقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن سن 4 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بالمحافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار رقم 154 لسنة 1989 بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الوقع الإلكتروني.

عقب الإعلان يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة.

إذا لم يستطع ولي الأمر التسجيل يمكن أن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الإلتحاق إلكترونيا بالمدرسة، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.

أما على صعيد الطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الإلتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الإختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.