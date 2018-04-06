تعرف على شروط ومواعيد منح مؤسسة ماتسوماى اليابانية

المال - خاصتلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول المنح المقدمة من مؤسسة ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019.وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس القادم، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنحة: أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا



المال – خاص

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول المنح المقدمة من مؤسسة ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس القادم، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنحة: أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا يزيد عمره عن 49 عاماً وقت التقدم، وإجادة اللغة الإنجليزية أو اليابانية، وألا يكون سبق له السفر لليابان للدراسة أو البحث، بالإضافة إلي حصوله على خطاب موافقة من مؤسسة بحثية يابانية على البحث المتقدم به.

وأضاف التقرير أن مدة المنحة تتراوح ما بين 3 – 6 أشهر، وتبدأ خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2020، ويحق للباحث اختيار الفترة الدراسية المناسبة له، وكذلك الجامعة أو المؤسسة البحثية التى يرغب في الدراسة بها سواء كانت قومية أو خاصة، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات لهذه المنح.