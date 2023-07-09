تعرف على شروط محافظة الإسكندرية للانتفاع بـ52 كابينة بستانلي

قررت محافظة الإسكندرية طرح عملية حق انتفاع لعدد 52 كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق “بالطابق الثاني العلوي” بقيمة تأمين مؤقت 3 آلاف جنيه، وذلك بجلسة الأربعاء 19 يوليو الجاري.

وحصلت “المال” على أهم شروط التقدم للمزايدة، والتي كان من أهمها أن 26 كابينة من رقم 3001 و 3006 وحتى 3072 تقع مساحات تصل الى 8.5 متر مربع، فيما تقع الكابينة 3063 اى 6 متر تقريبا، فيما تقع الكبائن من 3075 وحتى 3079 الى 8.6 متر مربع ، بينما باقي الكبائن تقع بمساحات تصل الى 4.5 مترا مربعا.

ونصت كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال” على أنه من يرغب في استغلال الكبائن، القيام بالمعاينة على الطبيعة للكبائن والتوجه الى مقر شاطئ ستانلي بحي شرق للمعاينة يوميا من التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

كما اشترطت المحافظة التقدم بخطاب ضمان ابتدائي على احد البنوك المصرية المعتمدة ساري المفعول لمدة شهر من تاريخ تقديم العطاء ولا يقترن بأي شرط أو قيد، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الادارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب ومستعد لادائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات الى اية معاضة من مقدم العطاء، كما يقر المصرف بأن مجموع خطابات الضمان التي أصدرها لا تتعدى الحد القانوني المصرح به من البنك المركزي.

وفي حالة ثبوت أي تلاعب في المستندات بغرض الحصول على العقد محل الطرح سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما أكدت المحافظة أنه اذا أخل المتعاقد من شرط من شروط التعاقد جاز للمحافظة فسخ التعاقد بدون ابداء اسباب .

كما لا يحق للمتعاقد طلب اي تعويض في حالة فسخ التعاقد لاي سبب من أسباب المنفعة العامة أو التطوير أو التحديث أو العوامل الطبيعي، كما تخضع العملية لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية على هذه المزايدة وتعد جزءأ لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.

واشترطت المحافظة أن يتم الاستغلال للكابينة لمدة 3 سنوات، على أن تكون الزيادة قدرها 10% سنويا، كما يحق للمتزايد التزايد على كل كابينة على حدى ولا يجوز الترسية الا على كابينة واحدة للمتزايد، ويلتزم الراسي عليه عليه المزاد بسداد مقابل الاستغلال للسنة الاولى على قسطين، بحيث 50% من مقابل الاستغلال للسنة الأولى مقدما وقبل الاستلام خلال اسبوع من تاريخ الاخطار باعتماد السلطة المختصة لمحضر الترسية، و50% من مقابل الاستغلال خلال شهر من تاريخ استلام الموقع.

وفي حالة التأخر في السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيل فوائد تأخير عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وفي حالة عدم السداد يحق للمحافظة مصادرة التأمين النهائي.

كما يتم سداد مقابل استغلال كل سنة تعاقدية خلال الشهر الاخير من السنة التعاقدية السابقة عليها وبزيادة 10% سنويا من السنة الثانية وفي حالة عدم السداد بعد انتهاء مدة الشهر يتم احتساب تعويض يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويلتزم المستغل في الشهر التاسع من العام التعاقدي بتقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة السنة التالية ساري المفعول لمدة شهر بعد انقضاء السنة تطبيقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة.

ويحق للمحافظة توقيع غرامة مالية على متعاقد الكابينة في حالة ارتكابه لاي مخالفة من النصوص عليها بلائحة الغرامات بتعليمات الشاطي المعلنة.

كما يلتزم المتعاقد بالمحافظة على الكابينه من الداخل والالتزام بالنظافة امام الكابينة للمحافظة على الشكل الجمالي للكبائن مع مراعاة ترك مساحة للمرور امام الكابينة في حاله الجلوس خارجها يتم اصدار كارنيهات شخصية باسم وصوره المتعاقد والزوجه والاولاد ووالديه وكذلك يحق للمتعاقد طلب كارنيهات اضافه كحد اقصى اربع كارنيهات ( بسعر مائه جنيها للكارنيه فى العام الواحد وفي حاله وجود ضيوف يلتزم بدفع مقابل الدخول (15) جنيه للفرد يتم سدادهم لممثل المحافظه على البوابات .

يلتزم المتعاقد بسداد مبلغ الف ومئتان جنيها سنويا مقابل الصيانه والخدمات تسدد مع مقابل الاستغلال، و يلتزم المتعاقد بعدم التنازل او تأجير الكابينه من الباطن وفى حاله القيام بذلك يتم فسخ التعاقد، كما يلتزم المتعاقد بعدم وضع اى مادة اعلانيه على الكابينه وفى حاله الأخلال يتم الفسخ يتحمل المتعاقد المسئولية المدنية عن التعويضات عن الاضرار التى تحدث له او افراد اسرته نتيجه للصعق بالتيار الكهربائى او فى حاله الغرق او اي سبب كان دون ادنى مسئوليه على المحافظة.

كما يلتزم المتعاقد باتباع جميع القوانين واللوائح والتعليمات ذات الصله بتنفيذ موضوع التعاقد والاعلانات والامن العام والآداب العامة والتلوث البيئى وكافة القوانين والقرارات الخاصة بمحافظة الإسكندريه وعليه اتخاذ كل ما يكفل لمنع الاصابات او الاضرار بممتلكات المحافظة وتعتبر مسئوليته فى هذه الحاله مسئوليه مباشره.

كما يحق لمفتشى ادارة السياحة والمصايف المرور ومعاينه الكابينه للتأكد من الالتزام بما ورد بكراسه الشروط، ويلتزم المتعاقد بغلق الكابينه الساعه 2 صباحا خلال فصل الصيف والساعه 12 مساء خلال فصل الشتاء مع الالتزام بكافه القوانين واللوائح الصادر من الجهات الإدارية في هذا الشأن تخضع هذه العمليه لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذيه الخاص بتنظيم التا عاقدات التى تبرمها الجهات العامه وتعد جزاءا لا يتجزأ من كراسه الشروط والمواصفات والعقد المبرم.