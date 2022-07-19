تعرف على شروط الحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة»

تُقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة مبلغا شهريا قيمته 323 جنيها، بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء في التعليم الأساسي أو المتوسط لمدة ثمانية أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

ومن يرغب في التقدم للحصول على مساعدات برنامج تكافل وكرامة يجب أن تنطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق، إذ يقدم طلب المساعدة على نموذج (طلب الحصول على خدمة) بعد استيفاء بياناته من خلال وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

ووضعت وزارة التضامن شروطا للحصول على المساعدات سالفة الذكر، ويجب ألا يكون المتقدم بيعمل في الحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانيه شهرية، علاوة على أن تكون الأسرة المتقدمه لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عاما والأبناء من سن السادسة حتى الثماتية عشر عاما بمراحل التعليم، فضلا عن أن يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة من المسنيين وعمره يبلغ 65 عاما، أو أن يكون الفرد يوجد به عجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي، بالإضافة إلى الأيتام الذين لا ينالون رعايه من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانيه أو بعد ذلك.

معايير تؤدي إلى الاستبعاد من الحصول على مساعدة برنامج تكافل وكرامة

وهناك بعض المعايير التي قد تؤدي إلى الاستبعاد من الحصول على مساعدة برنامج تكافل وكرامة، ومنها أن يكون المتقدم يعمل خارج البلاد، أو يمتلك نصف فدان أو أكثر، أو يمتلك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة، أو يكون أحد الأبناء مُلتحق بالتعليم الخاص بقيمة أكثر من 2000 جنيه، أو يكون بيتقاضى معاش ضمان.

ويضاف إلى ما سبق من معايير أن يكون المتقدم يدفع اشتراكا تأمينيا أكثر من 600 جنيه، أو أن يكون يتقاضى معاش (قوات مسلحة أو شرطة)، أو يكون يمتلك سيارة موديل عام 1990 فأكثر أو يمتلك جرار أو يمتلك توك توك، أو يملك عقارا لغير غرض السكن، أو يكون يمتلك أو يُدير مشروعا خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد، أو يكون يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص أو يكون يعمل في الحكومة وغير مؤمن عليه، أو يكون يمتهن أحد المهن الحرة.

وتُتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تسجيل الشكاوى إلكترونيا من خلال (https://tk.moss.gov.eg)، حيث يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي، ومن ثم يجري عملية استعلام أو تسجيل شكوى.

كما قامت وزارة التضامن بتوفير خط ساخن على رقم 19680 لمن يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات، حيث الرقم سالف الذكر مخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة.