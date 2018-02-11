تعرف على شروط التصالح في قانون التعامل مع المباني المخالفة

ياسمين فوازكشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن انتهاء اللجنة من مشروع قانون البناء الموحد، الذي حدد عدة اشتراطات للبناء الحديث لوقف زحف العشوائيات.وأكد أن أبرز تلك الاشتراطات هي استخراج بيان صلاحية خلال ٣٠ يومًا وإلا يحاسب الموظف الإدارى، إضافة إلى أن استخراج الر

ياسمين فواز



كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن انتهاء اللجنة من مشروع قانون البناء الموحد، الذي حدد عدة اشتراطات للبناء الحديث لوقف زحف العشوائيات.

وأكد أن أبرز تلك الاشتراطات هي استخراج بيان صلاحية خلال ٣٠ يومًا وإلا يحاسب الموظف الإدارى، إضافة إلى أن استخراج الرخص من خلال التعامل مع مكاتب استشارية هندسية لتجنب تعرض المواطن لابتزاز بعض موظفي المحليات ممن يفرضون رسومًا غير شرعية لاستخراج الرخص.

ونوه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” إلى أن اللجنة انتهت فعليًا من البناء الموحد، وقامت بإرساله الى ١٤ وزارة للاطلاع عليه، والتي قامت بدورها بإعادته الي مجلس الوزراء الذي أرسله الي مجلس الدولة للمراجعة، مؤكدا أن البرلمان ينتظر مراجعة مجلس الدولة للقانون تمهيدًا لاقراره بجلسة عامة.

وأوضح خالد عبدالعزيز أن المجلس سيقر بالتوازى مع مشروع قانون “البناء الموحد” قانونًا آخر تحت مسمى “التعامل مع المباني المخالفة”، والذي سيتم التعامل به لمدة ٨ شهور فقط، مشيرا الي أن القانون يهدف الي حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توافر ستة شروط حددها القانون.

واستعرض وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب الشروط الستة، وهي السلامة الإنشائية للمبنى، إضافة الى عدم التعدى علي خطوط التنظيم، وعدم التعرض لأراضي الدولة ما لم يتم التصالح وفقًا لقانون تقنين أراضي الدولة، إلى جانب تجنب الأراضي التي يحكمها قانون الاثار، وعدم مخالفة الاراضي لقانون الطيران المدني، وعدم مخالفة البناء علي الاراضي الزراعية.

وشدد خالد عبد العزيز فهمي علي أن اللجنة انتهت من القانون السابق تمهيدا لإقراره في جلسة عامة لكونه من القوانين الهامة التي تمس ٤٠ مليون مواطن، مؤكدا أن وفقا لاخر تقارير وردت الي اللجنة فان هناك مليون وستمائة مخالفة بما يعادل ٣٨.٦٪من المباني بمصر.