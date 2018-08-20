تعرف على شروط اختيار أضحية العيد

شعبة القصابين: نحذر من ذبح إناث الأضاحي لمخالفته للسُنةدعاء حسني ذكرت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أبرز الشروط التي يمكن للمضحي التعرف علي جودة أضحيته التي يقدمها قربة لله في موسم عيد الأضحي المبارك. وقال شلبي جابر، سكرتير الشعبة، أن 3 عوامل من الهام التأكد منها عند اختي

شعبة القصابين: نحذر من ذبح إناث الأضاحي لمخالفته للسُنة

دعاء حسني

ذكرت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أبرز الشروط التي يمكن للمضحي التعرف علي جودة أضحيته التي يقدمها قربة لله في موسم عيد الأضحي المبارك.

وقال شلبي جابر، سكرتير الشعبة، أن 3 عوامل من الهام التأكد منها عند اختيار الأضحية خلال الموسم، هي التأكد من سن الأضحية بحيث لا تكون مسنة وهذا يمكن التعرف عليه من خلال طلب المستهلك من البائع فتح فم الأضحية عند شراؤها فإذا كانت الاسنان الأمامية بارزة فهذا يعني أنها مسنة وإذا لم تكن كذلك فهي تصلح كأضحية.

يضيف، أن الشرط الثاني أن لا تكون ممتلئة البطن أو معضمة حتي لاتزن أوزان إضافية دون جدوي، أما الشرط الثالث فهو التأكد من عدم إصابة الأغنام بكحة أو إنعزالها عن باقي القطيع فهذا قد يشير إلي إصابتها بمرض ما.

وحذر جابر، من لجوء البعض لبيع أو ذبح ، أنثي الاضاحي البقري أوالجاموسي، لما يمثله ذلك من إهدار للثروة الحيوانية في مصر، مناشداً وزير الزراعة بالتدخل بالضوابط التي تمنع تلك الظواهر خاصة وأن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ علي الثروة الحيوانية.

فيما يوضح محمد ريحان، عضو شعبة القصابين، ان الاضحية من الأغنام فإن الخروف الذكر الأصلح للذبح، ويصفه بإنه يكون ذو قرون.

وأشار إلي، ضرورة تحري المستهلكين لجزار ذو ثقة عند شراء الاضحية واللحوم، نظراً لإنتشار الغش التجاري في تلك الفترة سواء للحصول علي سعر أعلي في الاضحية غير حقيقي، أو شراء أضحية غير سليمة لا تصلح.