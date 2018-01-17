تعرف على شروط إطلاق السيارات الكهربائية في مصر

أحمد شوقيطالب عدد من خبراء سوق السيارات بمجموعة من الإجراءات الواجب توافرها في السوق ليكون مؤهلًا لتدشين الطرازات الكهربائية وضمان نجاحها، وتمثلت أهم الإجرءات في استمرار الإعفاءات الجمركية على هذه السيارات وإعفائها من الضرائب لتصل المستهلك بسعر مناسب، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية مثل: محطات ا

أحمد شوقي

طالب عدد من خبراء سوق السيارات بمجموعة من الإجراءات الواجب توافرها في السوق ليكون مؤهلًا لتدشين الطرازات الكهربائية وضمان نجاحها، وتمثلت أهم الإجرءات في استمرار الإعفاءات الجمركية على هذه السيارات وإعفائها من الضرائب لتصل المستهلك بسعر مناسب، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية مثل: محطات الشحن خاصة بالطرق السريعة وبين المحافظات.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فكرة طرح سيارة كهربائية في مصر بعيدة المنال في حين تستعد دول أخرى لحظر حركة السيارات التقليدية بغرض الحفاظ على البيئة وتقليل معدلات التلوث.

ويذكر أن معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 قد شهد على هامش فعالياته في سبتمبر الماضي تواجد العديد من الطرازات الكهربائية التابعة لبعض العلامات التجارية فجي بي أوتو غبور دفعت بهيونداي ايونيك ضمن جناح العلامة الكورية ودفعت شركة نيسان إيجيبت بنيسان GT-R فيما عرضت المجموعة البافارية للسيارات BMW i3.

وتعتزم شركة ريفولا مصر تجهيز عدد من المحطات لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة وسيتم إطلاق المحطة الأولى خلال يونيو 2018 ضمن مخطط لتدشين . وأعلنت الشركة اتجاهها لإطلاق طرازات كهربائية محليا مثل هيونداي إيونيك باإضافة إلى طرازين من تسلا.

ووفق موقع دويتشه فيله؛ فإن العمر الأطول للبطارية والسرعة القصوى للسيارة يعتبران من أهم معايير التفضيل بين السيارات الكهربائية. ووفق هذا المعيار فإن أفضل هذه السيارات: تيسلا إس، وتيسلا رودستير، ورينو ZOE، ونيسان ليف، وجولف إي، وفولكسفاجن إي أب، وميتسوبيشي i-MiEV، وسمارت فورتو الكهربائية، وبي إم دابليو E3.

يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك إن الاستثمار في السيارات الكهربائية بات رهان العلامات التجارية العالمية بغرض الاستحواذ على حصة من مبيعاتها في وقت تستعد فيه العديد من دول العالم لحظر حركة السيارات الكهربائية؛ مضيفا أن عددا من شركات السيارات العالمية قد دشنت سيارات كهربائية بالفعل في الأسوق فيما تستهدف شركات أخرى الدخول في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وأكد أهمية الاستعداد لذلك في مصر معتبرًا الإعلان عن تدشين دراسات لذلك خطوة جيدة للدخول سواء بالنسبة لأتوبيسات النقل الجماعي أو الشاحنات الخفيفة موضحا أن الرسوم الجمركية على السيارة الكهربائية حاليا “صفر” في حين تصل الرسوم الجمركية للسيارات الـ “Hypird” التي تعمل بالكهرباء والوقود إلى 25%؛ ولا بد من الحفاظ على رسوم جمركية وضريبية منخفضة للسيارة بحيث يتم تشجيع العملاء لاقتنائها في ظل ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية.

واستبعد طرح السيارات الكهربائية محليا في المستقبل القريب لارتفاع أسعارها بسبب التكاليف العالية لتكنولوجيا تصنيع البطاريات فضلًا عن أبحاث التطوير مشيرًا إلى أن وجود السيارة بشكل ملحوظ في الأسواق العالم لن يحدث قبل 2040 حيث تشير التوقعات إلى أن حجم إنتاج السيارات الكهربائية في ذلك الوقت سيصل لنحو 40% من إجمالي السيارات المنتجة في هذا الوقت، كما أن بعض السيارات معرضة لمخاطر انفجار البطارية ومن ثم فهي أقل أمانًا؛ الأمر الذي استدعى من شركات السيارات الاستثمار في معالجة هذه المشكلة.

واضاف أنه لا توجد مشكلات في يتعلق بالبنية التحتية بمصر في ظل الطفرة المحققة في توليد الكهرباء كما أن السيارات يتم شحنها في المنازل ولا يشترط المحطات إلا في المسافات البعيدة.

وأوضح مسروجة أن إقدام العالم على اقتحام مجال السيارات الكهربائية لا يعني بالضرورة إلغاء السيارات العادية بشكل كامل فسيستمر إنتاجها للدول التي لن تحظر تسييرها بشوارعها مثل دول العالم الثالث في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وشرق أوروبا كما إنه قد يتم نقل خطوط إنتاج هذه السيارات إلى هذه الدول ايضًا بحيث تكون قريبة من الأسواق وبحيث لا تسبب انبعاثات ضارة.

وأشار اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إلى أن إطلاق السيارات الكهربائية في مصر يتطلب تهيئة البنية التحتية الخاصة بالشحن على مختلف انواع الطرق الرئيسية وبين المحافظات، بالإضافة إلى وضع شريحة جمركية خاصة لها لأن المنظومة الحالية تعتمد على سعة المحرك ومن ثم لا تنطبق على السيارات الكهربائية.

وأكد أهمية مراعاة خفض السعر بحيث يكون ملائما لأن أسعار السيارات المتواجدة حاليا في الأسواق العالمية مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية مما سيقلل مستوى الإقبال عليها مضيفا أن ما يميز هذه السيارات هو انخفاض تكاليف الطاقة.

وأوضح أنه يمكن خفض الأسعار من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية على هذه الشريحة لتشجيع الطلب عليها للاستفادة من توفيرها للطاقة وعدم تلويث البيئة.

واستبعد مصدر بشركة نيسان إيجيبت قيام الشركة بطرح سيارات كهربائية خلال الفترة المقبلة؛ موضحًا أن هذا الاتجاه غير متضمن في الخطة التسويقية للشركة.