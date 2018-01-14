تعرف على سيرة عاصم الجزار نائب وزير الإسكان

المال - خاصيشغل الدكتور عاصم الجزار حاليا منصب رئيس هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الاسكان وهو من مواليد القاهرة 20 اغسطس عام 1967 و لديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري.وقضى السنوات العشر

المال – خاص

يشغل الدكتور عاصم الجزار حاليا منصب رئيس هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الاسكان وهو من مواليد القاهرة 20 اغسطس عام 1967 و لديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري.

وقضى السنوات العشر الأخيرة للتركيز على استراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويتقلد الجزار أيضا منصب رئيس الامانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

كما يشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس الادارات مثل اللجنة الوزارية لتنمية محور قناة السويس ، مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول الاستثمارية ، مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، الهيئة العامة للتنمية السياحية، جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ، المجلس الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة ، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الشركة السعودية المصرية ، مركز الحد من المخاطر (جامعة القاهرة) ، هيئة الاستشعار عن بعد.

وكذلك يشغل لجان تخطيط وتنفيذ المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع المليون فدان ، اللجنة العليا لتقيم إمكانيات المياه الجوفية في المناطق المقترحة لمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان ، اللجنة الوطنية العليا المختصة بالإدارة الآمنة المتكاملة للكيماويات والنفايات الخطرة، الأمانة الفنية للجنة تقييم العروض المقدمة للمشروعات الإستثمارية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للخدمات ، اللجنة القيادية العليا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،لجنة متابعة تطبيق قانون البناء ودراسة الشكاوى ، اللجنة الإستشارية للتنسيق ومتابعة تنفيذ التصور المبدئي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وقد تقلد الجزار العديد من المناصب قبل توليه رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى نوفمبر 2012 حيث تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الأقليمي ،مدير عام المرصد الحضري الوطني بالهيئة ، رئيس اللجنة الفنية لإعداد المخططات الأستراتيجية للمدن الجديدة بالهيئة، عضو لجنة متابعة تنفيذ قانون البناء في إطار المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ، ومستشار فنى لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

والجزار استاذا بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة ، وقد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة مارس 2006.