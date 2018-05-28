تعرف على سياسة الخصوصية الجديدة لـ«تويتر»

محمود جمال: كشف مصدر مسئول فى شركة "تويتر" بمنطقة الشرق الأوسط، عن تفعيل إجراءات جديدة منذ 25 مايو الجارى لتسهيل إدارة المعلومات الشخصية على الموقع عن طريق تغيير سياسة الخصوصية وتطويرها مرئيًا، لتصبح أكثر سهولة أثناء الاستخدام. يأتى ذلك إلى…

محمود جمال:

كشف مصدر مسئول فى شركة “تويتر” بمنطقة الشرق الأوسط، عن تفعيل إجراءات جديدة منذ 25 مايو الجارى لتسهيل إدارة المعلومات الشخصية على الموقع عن طريق تغيير سياسة الخصوصية وتطويرها مرئيًا، لتصبح أكثر سهولة أثناء الاستخدام.

يأتى ذلك إلى جانب وجود أيقونة أعلى الصفحة خاصة بإمكانية الحصول على نسخة نصية مبسطة ومطورة لتناسب تصفحك عبر الموبايل أو الموقع الإلكتروني في حالة رغبتك في ذلك.

وأضاف: لقد قمنا بتوسيع ومراجعة المحتوى من خلال سياسة الخصوصية المُحدّثة للتأكد من وضوح وبساطة اللغة التقنية والقانونية بقدر الإمكان.

وتابع المصدر: إن المستخدم يمكنه من خلال إعدادات الخصوصية التحكم فى البيانات والمعلومات على حسابه، وما إذ كنت ترغب فى مشاركتها من عدمه