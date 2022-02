تعرف على سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G

ليكون بمثابة الترقية لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy S21 Plus

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy S22 Plus 5G ليكون بمثابة الترقية لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy S21 Plus حيث عملت الشركة الكورية سامسونج علي أستخدام معالج أكسنوس الأحدث الداعم لشبكات الجيل الخامس الـ Exynos 2200 مع شاشة فائقة الوضوح هي الأفضل Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 هرتز فهيا بنا نتعرف على سعر والمواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .

أبعاد الهاتف 157.4 × 75.8 × 7.6 ملم مع وزن يقدر بـ 195 جرام .

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

الهاتف مصنوع بظهر من الزجاج محمي بطبقة من نوع Gorilla Glass Victus مع فريم من معدن الالمونيوم .

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة 30 دقيقة .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.6 أنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus بالإضافة لدعم الشاشة الأعلى الـ 120Hz كما يدعم خاصية الـ HDR10+ مع سطوع يصل الي 1750 شمعة .

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة تخزين والذاكرة عشوائية على النحو التالي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

يعمل الهاتف بمعالج من نوع Exynos 2200 ثماني النواة بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 920 فهو نفس المعالج هاتف الـ Samsung Galaxy S22 5G والـ Samsung Galaxy S22 Ultra 5G .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 الكاميرا المخصصة بعمل الزوم زوم حقيقي 3X و زوم ديجتال حتى 30X وتدعم الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا المخصصة للتصوير الوسع بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش .

يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بشكل عام .

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و120 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية مجسمة ومميزة .

يدعم الهاتف الـ Samsung DeX لمشاركة ملفاتك على الكمبيوتر مع دعمه أيضا للمساعد الصوتي الـ Bixby .

الواي فاي يأتي بترددات الـ A/B/G/N/Ac/Ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.2 كما يدعم خاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

يدعم مستشعر البصمة المدمج بالشاشة أسفل بالإضافة لدعمه إلى خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة والضغط الجوي .

أما عن منفذ الـ USB فيأتي من النوع الأحدث الـ Type C .

البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون ذهبي وباللون الأخضر وباللون الأبيض .

سعر موبايل سامسونج s22 plus

128 جيجا بايت 8 جيجا رام

سعر samsung s22 plus في الخارج حوالي 1000 دولار.

السعر في مصر:- 15760 جنية

سعر الجوال في السعودية:- 3760 ريال

السعر في الامارات:- 3670 درهم

السعر في الكويت:- 300 دينار

256 جيجا بايت 8 جيجا رام

سعر سامسونج اس ٢٢ بلس في الخارج حوالي 1150 دولار.

السعر في مصر:- 18125 جنية

سعر الجوال في السعودية:- 4325 ريال

السعر في الامارات:- 4220 درهم

السعر في الكويت:- 345 دينار