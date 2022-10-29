تعرف على سعر ومواصفات Xiaomi redmi note 12 في مصر

كشفت شركة شاومي الصينية المنتجة للهواتف الذكية الشهر الجاري عن موعد إصدار هاتفها الجديد redmi note 12 الشهر الجاري، وأعلنت الشركة أن الهاتف من المتوقع طرحه بالأسواق بداية من شهر نوفمبر القادم في السوق الصينية بشكل رسمي، وتهتم شاومي في هذه السلسلة بتقديم قيمة مضافة للمستهلك من خلال هاتفها الجديد.

مواصفات هاتف Xiaomi redmi note 12

يزن الهاتف 188 جرام و ياتي بابعاد 165.8×76.2×7.98 مم ، إلى جانب شاشة من نوع شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 علاوة على درجة سطوع تصل الى 1200 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف من خلال معالج كوالكوم سناب دراجون 4 جين 1 ثماني النواة، من نوع Cortex A78 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج تصل إلى 6 نانو ميتر ، علاوة على معالج الرسوميات Adreno 619 ، بنظام تشغيل Android 12 .

مواصفات هاتف Xiaomi redmi note 12

الهاتف مزود بمساحات تخزين متعددة 128 جيجا مع مساحة تخزين عشوائية4 او 6 او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع مساحة تخزين عشوائية 8 جيجا رام من نوع LPDDR4X و ذاكرة رئيسية من نوع UFS 2.2 ،علاوة على ان الهاتف يدعم خاصية الفتح عن طريق الوجه و منفذ سماعات 3.5 مللي .

و مزود الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 ،تدعم خاصية HDR وتصوير فيديو بجودة [email protected] ، علاوة على كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل ، اما الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

وتدعم الكاميرات الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم HDR و Panorama و خاصية Super Night Scene.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G و شبكات الجيل الثالث 3G علاوة على شبكات الجيل الرابع 4G و الجيل الخامس 5G ، بخلاف دعمه للإتصال بشبكات WIFI و البلوتوث .

مواصفات هاتف Xiaomi redmi note 12

يأتي الموبايل ببطارية مناسبة سعتها 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات و يتم شحنها بواسطة USB Type C ، إلى جانب دعمه لمستشعر البصمة ، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .

ويتوفر الهاتف بثلالثة الوان هي الاسود و الابيض و الازرق .

سعر هاتف Xiaomi redmi note 12 في مصر

يبلع سعر Redmi Note 12 للنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 165 دولار ما يعادل 3800 جنية،مقابل 180 دولار ما يعادل 4200 جنيه لنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام ، بينما يبلغ سعر النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام 208 دولار ما يقرب من 4800 جنية، اما نسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام يصل سعرها إلى 235 دولار حوالي 5400 جنية.