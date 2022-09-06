تعرف على سعر ومواصفات «Vivo Y22» في مصر

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Vivo Y22 الجديد في إندونيسيا أمس، والذي يأتي بشاشة عرض على شكل “دمعة” في الجانب الأمامي للجهاز، وغطاء خلفي مقاوم لعلامات بصمات الأصابع والخدوش.

ووفقًا لشركة Vivo، تتضمن بعض المواصفات الرئيسية لجهاز Y22، شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ويعمل بواسطة مجموعة شرائح Helio G85، وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Vivo Y22

يأتي جهاز Vivo Y22 بشاشة عرض من نوع LCD بمقاس 6.55 بوصة وتوفر دقة + HD ومعدل تحديث 90 هرتز وتبلغ ابعاده 3 76.1 8.38 ملم، بينما يزن ما يقرب من 180 جرامًا.

يعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل Android 11، إضافة إلى نظام FunTouchOS 12 UI، علاوة على وجود معالج الرسوميات Mali-G52 MC2 .

أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويقدم هاتف فيفو من الظهر كاميرا خلفية ثلاثية.

بينما تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED وكاميرا فيديو بدقة 1080 بكسل.

ويوفر الجهاز عدة ميزات للتصوير، منها الوضع الليلي (الأمامي والخلفي)، والوضع الرأسي، ووضع 50 ميجابكسل، إضافة إلى البوكيه، والماكرو، والبانوراما، إلى جانب الفاصل الزمني والتركيز التلقائي للعين.

مواصفات هاتف Vivo Y22

يأتي الهاتف بنوعين للذاكرة العشوائية 4 و6 RAM، إلى جانب سعتين للتخزين 64 و128 جيجابايت.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات WIFI والبلوتوث، إلى جانب دعمه لشبكات الجيل الثالث والرابع 3G و 4G، مزودا ببطارية 5000 ميللي أمبير ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، وبقدرة شحن سريعة 18W.

بينما يأتي الهاتف بمنفذ شحن USB Type-c 2.0 وأجهزة لاستشعار البصمة والتسارع والتقارب والبوصلة.

سعر هاتف Vivo Y22

ويبلغ سعر الهاتف في مصر 3،050 جنيه مصري، ويأتي ضمن الشريحة السعرية المتوسطة.