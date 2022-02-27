تعرف على سعر ومواصفات Oppo Pad

تعتزم شركة Oppo الصينية إطلاق أول جهاز حاسب لوحي لها ” تابلت ” فى الصين يوم 3 مارس المقبل ، في الشريحة السعرية المتوسطة و يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للإتصالات

مواصفات Oppo pad

ياتي الجهاز باللونين الابيض و الاسود و الاورجواني و يبلغ طوله 254.7 مم و عرضه 166.3 مم و يبلغ سمك الجهاز 6.9 مم و وزنه 515 غرام إلى جانب ان ظهر و الإطار الجانبي للجهاز مصنع من الالومنيوم .

اما بالنسبة للشاشة فهي من نوع IPS LCD و حجمها يبلغ 11 بوصة بدقة تصل إلى 1600×2560 بكسل و ابعاد 16:10 ,بكثافة بيكسلات تصل إلى 274 بكسل في كل إنش و معدل تحديث 120 هرتز .

مزايا Oppo Pad

ياتي الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G ثماني النواة و دقة تصنيع 7 نانومتر و معالج رسومات Adreno 650 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت و ذاكرة داخلية 128 أو 256 جيجابايت و يعمل الجهاز بنظام تشغيل اندرويد 11 .

الجهاز مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 5 ميجابكسل ,إلى جانب ان دقة الكاميرا المزدوجة 50 ميجابكسل رئيسيةو 5 ميجابكسل عزل الخلفية .

و تعمل الكاميرا بنظام التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)و وضع التصوير الليلي إلى جانب وضع التصوير الإحترافي و التقريب الرقمي و خاصية كشف الوجوه و الإبتسامات .

و كاميرا الفيديو الخاصة بالجهاز تعمل بدقة 2160P 4K و 1080P FHD مع وجود اوتو فوكاس Auto focus و فلاش ,بالغضافة إلى كاميرا السيلفي و تعمل بدقة 8 ميجابكسل و حجم فتحة العدسة يصل إلى F/2.0 و بها مميزات عدة منها تقنية HDRو إشارة الالتقاط و المؤقت الذاتي.

الجهاز به خاصية الشحن السريع بقوة 67 واط و نوع البطارية بطارية ليثيوم بو التي تاتي بسعة 8600 ملي أمبير غير قابلة للإزالة .

مزايا Oppo Pad

الجهاز به خاصية إتصال Wi-Fi و الإتصال بالبلوتوث و GPS , اما بالنسبة للصوت به مشغل للسماعات الخارجية بالإضافة إلى وجود 8 سماعات ستيريو.

عيوب oppo pad

التابلت لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSDو عدم وجود منفذ لسماعات الاذن 3.55 mm jack .

سعر Oppo Pad المتوقع فى مصر

من المتوقع أن يصل سعر جهاز oppo pad إلي 363 دولار (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت، وتباع لوحة المفاتيح والقلم الذكي بشكل منفصل، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز بالصين في 3 مارس المقبل.