تعرف على سعر ومواصفات iphone13 في مصر والسعودية

الكاميرا الآن في كلا من آيفون 13 وآيفون 13 ميني أكثر إضاءة بنسبة 28% عند 1200 nits

أعلنت شركة أبل اليوم الثلاثاء تدشين الهاتف آيفون 13 في مؤتمرها الافتراضي “كاليفورنيا ستريمنج” وكشفت عن سعر ومواصفات الهاتف iphone 13 .

وحسب موقع تيك.كرنش، صدقت التسريبات التي صدرت سابقا بخصوص مواصفات الهاتف، وكان أحدث جهاز آيفون هو محور الحدث الكبير اليوم.

سعر ومواصفات iphone13

وحاز جهاز آيفون 12 الصادر في العام الماضي على مبيعات ضخمة، مما أوقف موجة الركود في مبيعات الهواتف الذكية. وتحققت هذه المبيعات لأسباب ترجع جزئيا إلى اختناقات البيع جراء التأجيل غير المخطط، وكذلك بسبب جلب شبكة الجيل الخامس إلى هواتف آبل.

ومن حسن الحظ أن هاتف آيفون 13 يتسم بتصميم مألوف. وانكمش نتوء الكاميرا الأمامية أخيرا، ليصل إلى حجم أصغر بنسبة 20% مقارنة بسلفه، بينما جرى إعادة تصميم نظام الكاميرا الخلفية.

الكاميرا الآن في كلا من آيفون 13 وآيفون 13 ميني أكثر إضاءة بنسبة 28% عند 1200 nits.

وآيفون 13 مزود بشريحة A 15 Bionic الجديدة المبنية بواسطة معالج قدرة 5nm .

وتشتمل وحدة المعالجة المركزية على 6-core تصفها الشركة بأنها ” أسرع معالج في أية هاتف ذكي آخر.”

وفي هذا الأثناء، المعالج الجديد 6-core يجلب قدرات جرافيك متقدمة للجهاز.

ويتميز نظام الكاميرا الثنائية الخلفية بكاميرا ذات زاوية عريضة بقدرة 12MP قادرة على التقاط قدر أكبر من الضوء بنسبة 47%.

يتسم النمط السينمائي الجديد، في هذا الأثناء، بالقدرة على تعديل البؤرة للتركيز على المرئيات باستخدام تقنية تعلم الآلة. وبوسع المستخدم كذلك اللمس للتحويل إلى الطريقة اليدوية أو الانتقال بين المرئيات.

سعر الهاتف

ويبدأ سعر هاتف آيفون 13 ميني عند 699 دولار وآيفون 13 عند 799 دولار.

ومن المقرر أن تنتج شركة أبل ما بين 90 و95 مليون جهاز آيفون 13 حتى شهر يناير المقبل.

وقالت شركة أبل إن هاتف آيفون 13 يحتوي على اتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض للسماح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل في مناطق لا تحتوي على تغطية الجيل الرابع والخامس.

ويتميز هاتف آيفون 13 بشريحة Qualcomm X60 الأساسية المخصصة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتمثل أقمار المدار الأرضي المنخفض العمود الفقري لخدمة ستارلينك للإنترنت التي يقدمها إيلون ماسك.

ويتم الاعتماد على هذه الأقمار لنقل الإنترنت إلى العملاء وتجنب بعض المشاكل الشائعة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. بما في ذلك زمن الانتقال العالي وانقطاع الخدمة عن المشترك.

وسوف تحصل هواتف آيفون 13 سوف تحصل على 3 ميزات رئيسية جديدة على الأقل للكاميرا وتسجيل الفيديو.

وتتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودي في الهاتف Portrait mode، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

وتعتبر ميزات الكاميرا من أكبر نقاط البيع لخليفة آيفون 12، الذي من المتوقع أن يتم طرحه للبيع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتحصل أجهزة آيفون الجديدة على ترقيات متواضعة نسبيًا إلى جانب تحسينات الكاميرا. وقامت الشركة في العام الماضي بتجديد تصميم الهاتف وإضافة شبكات الجيل الخامس وتحديث عتاد الكاميرا.

وتحتفظ الشركة لهذا العام بنفس الأحجام 5.4 و 6.1 و 6.7 بوصات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصميماتها.

وتشتمل الهواتف الجديدة على شريحة A15 الأسرع ونتوء أصغر. بالإضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة التي يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

شحن لاسلكي

وتشتمل تشكيلة آيفون 13 على شحن لاسلكي أكبر قليلاً .

ويؤدي ملف الشحن اللاسلكي الأكبر إلى تحسين إدارة الحرارة وتوفير قوة كهربائية أعلى. بالإضافة ذلك فإنه قد يمهد الطريق نحو الشحن اللاسلكي العكسي.

ويتسم جهاز آيفون 13 ببروز أكبر للكاميرا الخلفية مع عدسات موضوعة قطريًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فإن الصور تظهر نتوء أصغر إلى حد ما.

وتشير التقارير إلى أن أبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا TrueDepth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف.

وتتميز سلسلة هواتف آيفون 13 من شركة أبل بقدرات بطارية أكبر بشكل ملحوظ هذا العام.

وتضيف سلسلة هواتف آيفون 13 ميزات جديدة تستهلك الكثير من الطاقة، مثل شاشة ProMotion.

التركيز على تكنولوجيا الواقع المعزز

وتتضمن تشكيلة آيفون القادمة بعض النماذج، مثل ‌iPhone 13‌ Pro و ‌iPhone 13‌ Pro Max، اللذين يتم تقديمهما بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت

وتعتبر حالة استخدام LiDAR محدودة نوعًا ما في شكلها الحالي. ويتم استخدامها في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز فقط.

وركزت آبل بشكل أكبر على الواقع المعزز في السنوات القليلة الماضية. وقد يكون توسيع نطاق LiDAR ليشمل جميع نماذج آيفون جزء من خطة آبل لجعل الواقع المعزز والتكنولوجيا الأساسية اللازمة له أكثر انتشارًا.

وتبدو تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام متطابقة تقريبًا مع تشكيلة هواتف (آيفون 12) التي أطلقتها العام السابق، لكن هاتف (آيفون 13) يعد أكثر سمكًا قليلاً من الطراز السابق، إذ يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وتتميز جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهناك أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصات.

طرازان يأتيان بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات.

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصات.

خفض استهلاك الطاقة

وتعتمد الهواتف القادمة على تقنية (LTPO) لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وسيعطي هذا لشركة آبل القدرة على توفير ميزة دعم الشاشة بمعدل تحديث عالٍ قد يبلغ 120 هرتز.

أتت طرز هواتف آيفون للعام السابق متضمنة معالج (A14 Bionic) من آبل، و تأتي هواتف (آيفون 13) بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه باسم معالج (A15 Bionic)

وتأتي هواتف iPhone 13 من شركة أبل بشاشة تعمل دائمًا أو AOD، التي يمكن أن تضيء أجزاءً لفترة وجيزة لإظهار الإشعارات للمستخدم، دون إضاءة الشاشة بأكملها.

وتتمتع تقنية OLED بعدة مزايا مقارنة بشاشات LCD، لكن إحدى الميزات الرئيسية ظلت غير مستخدمة في أجهزة آيفون، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتقنية OLED في أنها لا تتطلب أي طاقة لعرض اللون الأسود.

ويتضمن تحديث هاتف آيفون لهذا العام بعض التغييرات الكبيرة في تقنية العرض الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى الميزات هي وظيفة التشغيل الدائم التي تم تقديمها في Apple Watch Series 6.

وتعني هذه الميزة أن شاشة القفل تظل تعرض بعض العناصر المهمة، لكنها لن تضيء بالضرورة تمامًا بالطريقة نفسها التي تظهر بها النماذج الحالية.

وتظهر أيقونات الساعة والبطارية دائمًا على الشاشة، حتى إذا كانت الشاشة مقفلة، وتفعل ذلك بغض النظر عن حالة الإضاءة لبقية الشاشة.