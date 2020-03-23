تعرف على سعر ومواصفات هواتف ريلمي الجديدة فى مصر

كشف عمر عمرو، مدير المنتج بشركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة فى مصر، عن مواصفات هاتفيها الجديدين C3 و 6I المقرر طرحهما بالسوق المحلية .

وقال عمرو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الاثنين أونلاين بسبب فيروس كورونا إن هاتف C3 يأتي بشاشة 6.5 بوصة تمثل 89.8 % من حجم الجهاز ، علاوة على معالج هيلو G70 ، كما يدعم الهاتف أيضا الاتصال بشبكتين انترنت واي فاي فى الوقت ذاته .

وأوضح أن الجهاز يأتي مزودا بذاكرة عشوائية 3 جيجارامات ومساحة تخزينية 64 جيجا تصل إلى 256 جيجا عن طريق إضافة كارت ميموري خارجي ، إلى جانب كاميرا أمامية وثلاث كاميرات خلفية ، وبطارية بقدرة 5000 مللي أمبير .

وتتميز واجهة المستخدم REALME UI والتي تدعم أكثر من خدمة قيمة مضافة للعملاء، بحسب عمرو.

وأضاف أن مصر هي أول دولة يتم فيها إطلاق هاتف 6I المزود بمعالج هيلو G80 ، وكاميرا أمامية وأربعة أخري خلفية ، بالإضافة إلى خاصين الشحن السريع ، وشاشة مقاس 6.5 بوصة .

في سياق متصل، كشف محمود طه ، مدير التسويق بالشركة ،عن فتح باب الحجز لهاتف 6I على موقع سوق دوت كوم بداية من 1 أبريل المقبل بسعر يصل إلى 2890 جنيها لنسخة 3 جيجارام و 64 جيجا ذاكرة ترتفع إلى 3390 جنيها لإصدار 4 جيجارام و 128 جيجا ذاكرة .

ومن المقرر طرخ هاتف ريلمي C3 على سوق دوت كوم بسعر 2290 جنيها ينخفض إلى 2190 جنيها الثلاثاء بموجب عروض الفلاش سيل على الموقع فى تمام الساعة الثانية ظهرا .