تعرف على سعر ومواصفات هاتف «Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G»

طرحت العلامة التجارية الصينية شاومي هاتف “Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G” أحد أعلى الإصدارات التي تم توفيرها في سلسلة النوت 11 من شاومي حاليا؛ فالهاتف يأتي بمعالج ميديا تيك القوي الـ Dimensity 920 مع كاميرات خلفية تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل ودعم تصوير فيديوهات 4K مع شاشة اموليد كبيرة بجودة FHD+ بمعدل تحديث 120Hz بالإضافة لبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 120 واط.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G:

يأتي الهاتف بأبعاد 163.7×76.2×8.3 ملم مع وزن 204 جرام، كما تم تزويد الهاتف بخامات زجاجية حسبما اعتادت شاومي في سلاسل النوت السابقة، كما أن الهاتف مدعم بخاصية ضدد المياه الخفيفة ، وحصلت شاومي على شهادة من ال IP53 . لتوثيق هذه الخاصية وإثبات فاعليتها.

ويدعم هاتف شاومي شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع ، كما أن شاومي عززت قوة الهاتف الجديد بضم شبكة الجيل الخامس لهاتفها الجديد، بجانب أن الهاتف يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد .

وعن شاشة الهاتف الجديد ، فأنها تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz كما يدعم خاصية الـ HDR10 .

وعززت شاومي هاتفها الجديد بذاكرة صلبة تقدر بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

أما عن معالج الأداء لهاتف شاومي الجديد فإن يأتي من نوع Dimensity 920 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4.

وأضافت شاومي لهاتفها الجديد تقنيات دقيقة في التصوير من خلال تدعيم الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف فإنها تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش . كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

مزايا هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

ويدعم هاتف “Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G” شبكات الـ 5G .، كما أن المعالج يقدم أداء جيدا للهاتف برأس الشاحن الـ 120 واط.

كما يأتي الهاتف مزودا بسماعات الخارجية الاستيريو لتقديم صوت أفضل .

كما يعمل الهاتف بأحدث الأنظمة التشغيلية من جوجل وآندرويد 11 مع واجهة شاومي الحديثة الـ MIUI 120.5، بجانب أن شاومي عززت شاشة الهاتف الجديد بوجود طبقة تساعد في امتصاص الصدمات والخدوش من نوع” Corning Gorilla Glass”.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus

تم الاعلان الرسمي عن الهاتف، حيث تأتي الأسعار الهاتف كالتالي :

نسخة 8 جيجا رام + 256 جيجا بايت مساحة داخلية بسعر 10200 جنيه .