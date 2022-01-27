تعرف على سعر ومواصفات هاتف xiamio redmi note11.. وموعد طرحه في مصر

أعلنت شركة شاومي الصينية أمس الأربعاء اعتزامها إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 11 الجديدة في مصر يوم 31 يناير الجاري.

وبحسب الشركة فإنها تمكنت خلال المرحلة الماضية من بيع أكثر من أكثر من 240 مليون هاتف في جميع أنحاء العالم.

مواصفات هاتف xiamio redmi note 11

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 11 بشاشة من نوع AMOLED، مقاس 6.43 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ومعدل سطوع 700 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية قوية من زجاج Gorilla Glass 3.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع 118 درجة مع مستشعر 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

كما يأتي أيضا هاتف Redmi Note 11، مزودا بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، ويمتاز بكونه محمي من الغبار ورذاذ الماء بتصنيف IP53 ، علاوة علي بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ومعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقات ذاكرة خارجية microSD.

مزايا هاتف xiamio redmi note 11

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم ميكروفونا إضافيا لعزل الضوضاء، يأتي البلوتوث بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

ويدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت مجسم.

منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver على هاتفك.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة شاومي الـ MIUI 13 .

يتوافر الهاتف باللون الأزرق والأبيض والرمادي.

عيوب هاتف xiamio redmi note 11

علبة الهاتف لا تشتمل على سماعات الأذن.

يفتقد ميزة تصوير الفيديوهات الـ 4K.

يعتبر الهاتف تطوير بسيط عن الجيل السابق في استخدام شاشة برتدد 90 هرتز مع معالج مختلف.

سعر هاتف xiamio redmi note 11 في مصر

من المتوقع أن تطرح شركة شاومي هاتف Redmi Note 11، بسعر يبدأ من 180 دولار ما يعادل ألفي و800 جنيه لإصدار 4 + 64 جيجابايت، مقابل 230 دولار ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه، لإصدار 6 + 128 جيجابايت.