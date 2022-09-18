تعرف على سعر ومواصفات هاتف «VIVO Y52T» فى مصر

طرحت شركة فيفو الصينية، أحدث هواتفها فى سلسلة Y بالأسواق وهو VIVO Y52T فى الشريحة السعرية المتوسطة.ومن المتوقع وصوله إلي الدول العربية نهاية سبتمبر الجاري ، ويبدو أن الهاتف هو ترقية على شقيقه السابق VIVO Y52 الذي ظهر لأول مرة خلال العام الماضي.

مواصفات هاتف VIVO Y52T

يأتي هاتف VIVO Y52T مزوا بشاشة مقاس 6.56 بوصة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض HD+، وبدقة 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز .

بالإضافة إلي معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر إضافة كروت ميموري حتي 1 تيرابايت .

يأتي هاتف Vivo Y52T أيضا بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، علاوة علي بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ويعمل الهاتف الجديد بواجهة المستخدم Origin OSو نظام تشغيل أندرويد 12 ، كما يدعم أيضا تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G .

سعر هاتف VIVO Y52T فى مصر

تعتزم شركة فيفو طرح هاتفها VIVO Y52T للبيع فى الصين اعتبارا من غد الإثنين 19 سبتمبر الجاري من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بسعر يصل إلى 185 دولارا ما يعادل 3500 جنيه مصر تقريبا للإصدار سعة 8 جيجابايت رامات و128 جيجابايت سعة تخزين.