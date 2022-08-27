تعرف على سعر ومواصفات هاتف Vivo v23 pro

طرحت شركة فيفو الصينية للهواتف المحمولة أحدث إصدارات هواتفها Vivo v23 pro في السوق المصرية والسعودية والذي يتميز عن الإصدارات في نفس الشريحة السعرية بالكاميرا عالية الدقة وشاشة الهاتف الكبيرة إلى جانب سرعة شحن البطارية علاوة على دعمها لخاصية steadyface selfie , التي تحافظ على ثبات الوجه وتظهر تفاصيله بشكل كامل عند التصوير.

مواصفات V23 pro

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.56 بوصة بمعدل ترميز 90 هرتز مع تقنية +HDR10 , بدقة 1080X2376 بيكسل بمعالج ميدياتك Dimensity 1100 5G ثماني النواة ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9 ونظام تشغيل Android 12.

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل مع مثبت بصري و3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 108 ميجابيكسل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لصور الماكرو .

مميزات هاتف Vivo V23 pro

ويتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية (الرامات) مساحتها من 8 و12 جيجابايت إلى جانب مساحات داخلية 128-256 جيجابايت علاوة على وجود مستشعرات للتسارع والدوران و القرب و البوصلة بالإضافة إلى دعمه لشبكات 5G , إلى جانب دعم الاتصال بالبلوتوث وشبكات WIFI .

ويتميز الهاتف ببطارية سعتها 4300 مللي امبير، إلى جانب شحن سريع وشاحن قدرته 44 واط.

سعر Vivo V23 pro

ويبلغ سعر الجهاز 520 دولارا ومتوفر في السوق المصرية مقابل 8,200 جنيه مصري بينما يبلغ ثمنه في السعودية 1,949 ريال ويعد من ضمن الشريحة السعرية المتوسطة.