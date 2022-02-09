تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22

كشفت Samsung النقاب عن عائلة الهواتف الذكية من الجيل التالي S22 وسيكون S22 Ultra أول هاتف هجين S/Note، مع دعمه للقلم المدمج. ووفقا لموقع "gsmarena"، أتاحت سامسونج للعملاء الحجز المسبق لسلسلة الهواتف الجديدة بما فيها Samsung Galaxy S22 Ultra، والتي…

كشفت Samsung النقاب عن عائلة الهواتف الذكية من الجيل التالي S22 وسيكون S22 Ultra أول هاتف هجين S/Note، مع دعمه للقلم المدمج.

ووفقا لموقع “gsmarena”، أتاحت سامسونج للعملاء الحجز المسبق لسلسلة الهواتف الجديدة بما فيها Samsung Galaxy S22 Ultra، والتي تم الإعلان عنها رسميا اليوم خلال حدث “Unpacked”.

مواصفات Samsung Galaxy S22 Ultra

وكشفت التسريبات أن هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يأتي بشاشة من النوع (Dynamic AMOLED 2X)، مقاسها 6.8 بوصة، دقتها (1440×3200) بيكسل.

ويعمل الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة (One UI 4).

يتميز هواتف S22 بوجود 4 إصدارات، الأول بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة صلبة “رام” 12 جيجابايت.

ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة تخزين 512 جيجابايت، وذاكرة صلبة “رام” 12 جيجابايت.

أما الإصدار الرابع، فيأتي بذاكرة تخزين 512 جيجابايت، وذاكرة صلبة “رام” 16 جيجابايت.

ويأتي الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بكاميرا خلفية رباعية (108 و12 و10 و10) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية “سيلفي”، 40 ميجابيكسل.

ويتميز الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra ببطارية قابلة للإزالة سعتها 5 آلاف مللي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي.

أسعار Samsung Galaxy S22 Ultra

تأتي سلسلة هواتف S22 بأسعار أعلى بنحو 100 دولار عن السلسلة السابقة، حيث تبدأ سلسلة Galaxy S22 بسعر 849 يورو نحو 15100 جنيه مصري، ويصل سعر أعلى فئة 1249 يورو نحو 22200 جنيه مصر.