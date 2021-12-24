تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 ultra

تستعد شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات لطرح هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy S22 ultra بداية العام المقبل والذي يعد تطورًا لهاتف سامسونج جالاكسي S21 Ultra خاصة فى مجال التصوير وكفاءة الكاميرا الأساسية.

ومن المتوقع أن ينافس الجهاز المرتقب هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد، فوفقا لموقع Tom’s Guide لأخبار التكنولوجيا فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيغير الشكل التقليدى لهواتف أندرويد.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بشاشة مقاس 6.81 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED، بدقة 2400× 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، إضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كما سيحتوي هاتف سامسونج جالاكسي إس 22 إلترا علي 5كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، ليكون بذلك أول هاتف ذكي في فئة هواتف الأندرويد الرائدة يأتي بـ5 كاميرات، مع كاميرا 200 ميجابيكسل، إضافة إلي بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه هواتف سامسونج.

وسيتوافر الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 ulta المتوقع

ولم تحدد سامسونج حتي الآن سعر هاتفها الذكي Galaxy S22 Ultra حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلي أنه سيتم إصداره بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصرى مقابل 5650 ألف ريال سعودي فى المملكة و5500 درهم فى الإمارات.

مزايا هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

يزن حجم الهاتف 227 جرام بسمك 8.9 ملم.

يدعم الهاتف وجود القلم S pen.

يقوم الهاتف أيضا بدعم خاصية مقاومة التراب والماء حتي 15 متر في مدة 30 دقيقة.

يأتي هاتف samsung galaxy s22 ultra الجديد مع عدد 2 من شرائح الاتصال من نوع Nano Sim.

يغلف الهاتف واجهة زجاجية أيضا وهيكل مصنوع من الألومنيوم.

كما يأتي الهاتف بمعالج Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو متر ثماني النواة.