تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi 12C في مصر

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتف Redmi 12C الجديد في مصر بسعر يبدأ من 4499 جنيه

ويأتي Redmi 12C بمعالج Media Tek Helio G85 بالإضافة إلى رامات تصل إلى 11جيجا بايت GB 6+5 قابلة للتوسيع وسعة تخزين امتدت 1 تيرا بايت.

ومن أكثر ما يميز Redmi 12C تجربة الكاميرات المتميزة المُتمثلة في كاميرا بدقة 50 ميجا بكسل لتصوير أوضح وخاصةً في الإضاءة المنخفضة بفضل وضع Night mode، وتركيز سريع.

تتيح هذه الميزات جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التحسينات الأخرى كالتقاط التفاصيل الدقيقة، أو عند تصوير أهداف سريعة الحركة دون فقدان التركيز.. ويتميز هاتف Redmi 12C بشاشة كبيرة عالية الدقة بمقاس 6.71 بوصة وبدقة 1650 x 720 .

كما تدعم الشاشة وضع القراءة لحماية العين من الأشعة الضارة، بالإضافة إلى أوضاع أخرى مثل ضوء الشمس باختصار، الشاشة جيدة وتلبي جميع الاحتياجات اليومية.

ويضمن Redmi 12C الاستجابة السريعة عند فتح التطبيقات مع مستشعر بصمة الإصبع الخلفي الذي يمتزج بشكل متناغم مع تصميمه البسيط، ويضيف عنصر الأمان لكل بياناتك بالإضافة إلى تلبية احتياجاتك لتخزين المزيد من مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والألعاب المفضلة .

كما تضمن بطارية Redmi 12C بسعة 5000 مللي أمبير طاقة كافية لتدوم يوم كامل من المكالمات والألعاب وتشغيل الفيديو.. ويأتي بمعالج يصل تردده إلى 2.0 جيجا هرتز، كما يأتي بواجهة Miui13 مبنية على أندرويد 12.

بالإضافة إلى ميزة وضع القراءة الموجودة بالهاتف التي تضمن حماية العين ومفيدة بشكل خاص في محتويات القراءة الكبيرة.

يأتي Redmi 12C بتصميم عصري مع حواف مسطحة وظهر منحني لتجربة استخدام مريحة وتصميم مضلع مما يجعله بتصميم فريد وذلك يحسن من جمالياته وشعور التحكم به.. كل ما عليك هو اختيار اللون المناسب لأسلوب حياة: رمادي، أخضر على : Redmi 12C تحتوى العلبة جهاز Redmi 12C هاتف شاحن بقدرة 10 واطUSB-Type-Cكابل شحن من نوع SIM أداة إخراج. دليل الاستخدام. بطاقة الضمان.

كما أطلقت Redmi Smart Band 2 بسعر 1199 جنيه مع شاشة من نوع TFT بمقاس 1.47 بوصة وتصميم خفيف ونحيف لا يتجاوز 10 مم، كما تأتي بأكثر من 30 وضع رياضي ومقاومة المياه، بجانب قياس الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والنوم ووظائف مراقبة صحية أخرى. ويصل عمر البطارية إلى14 يومًا في الاستخدام العادي.

كما أطلقت شاومي Redmi Buds Essential التي تأتي بصوت قوي وسعر مناسب وتتميز Redmi Buds Essential بنقاء الصوت ومقاومة للماء بمعيار IPX4، كما تأتي بتكنولوجيا Bluetooth® 5.2 الذي يساعد في تقليل التأخير خصوصًا في الألعاب وسلاسة متناهية في سماع الموسيقى.

وبفضل الـ AI يتم تقليل الضوضاء المُحيطة أثناء المكالمات، لالتقاط صوت مكالمات نقي وواضح.ومن أكثر ما يميز Redmi Buds Essential هو الوزن القليل، حيث لا يتعدى وزن السماعة الواحدة 4 جرام، مع بطارية تدوم حتى 18 ساعة ، تتوفر Redmi Buds Essential حاليًا بسعر 769 جنيه فقط باللون الأسود والأزرق.