اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 في مصر

شاومي تحتل المركز الثاني عالميًّا
المال - خاص 7:25 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 7:25 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أعلنت شاومي مصر عن أحدث هواتفها في السوق المصرية Redmi 10. وكانت سلسلة Redmi 9 قد حققت مبيعات أكثر من 72 مليون  هاتف في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية. يأتي Redmi 10 كأول هاتف يضم كاميرا رباعية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أنه أول هاتف في مصر يأتي بمعالج Helio G88 المخصص للألعاب وشاشة تتميز بالوضوح بمعدل تحديث 90 هرتز.

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تبدأ الأسعار من 2799 جنيهًا لنسخة (٤/٦٤ جيجابايت) و3099 جنيهًا لنسخة (٤/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) بسعر 3399 جنيهًا مع هدية حجز مسبق Mi Portable Bluetooth speaker في كل فروع Xiaomi Store وجميع منافذ البيع المُعتمدة.

جدير بالذكر أن شاومي تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف المحمولة عالميًّا وتحتل الحصة الكبرى في السوق المصرية من خلال الوكيل؛ شركة الصافي جروب.

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بقلم المال - خاص

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