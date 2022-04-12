أطلقت شركة ريلمي الصينية للهواتف الذكية، أمس، هاتفها الجديد GT Neo 2 هاتف GT Neo 2 مزودًا بمعالج بيانات من طراز Qualcomm Snapdragon 870 5G والذي ينتمي لمعالجات الجيل الخامس، بالإضافة لأكبر غرفة تبريد للهواتف الذكية في العالم

الهاتف الجديد متوافر باكرة وصول عشوائية 12 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر يصل إلى 11999 جنيهًا، بالإضافة لساعة watch 2 هدية.

يأتي هاتف GT Neo 2 بشاشة من طراز E4 AMOLED ومعدل تحديث 120 هيرتز، مقاس 6.62 بوصة.

وتعليقًا على إطلاق GT Neo 2 في السوق المصرية، تقول غادة يحيى، مدير العلاقات العامة في realme: “بعد النجاح الهائل الذي حققته هواتف realme الذكية في الفئتين الاقتصادية والمتوسطة، حان الوقت لكي نقدم للمستخدم المصري أرقى تجربة مستخدم في فئة الهواتف الرائدة من خلال هاتف GT Neo 2 الذي يمزج بين تكنولوجيا realme المتطورة وأرقى خصائص ومواصفات الهواتف الرائدة في هاتف واحد”.

تُعد سلسلة GT هي أولى هواتف realme التي تم تصنيع الهيكل الداخلي لغرفة التبريد الرئيسية فيها من خليط الإستينليس استيل والنحاس، كما تعتبر أيضًا أولى الهواتف التي تستخدم جل تبريد مصنوع من الماس، أقوى المواد قوة وصلابة في الطبيعة وقدرة على توصيل الحرارة.

تتمكن غرفة تبريد البخار المصنوعة من الإستينليس استيل من التحكم بكل كفاءة في درجة حرارة الهاتف وتشتيت الحرارة الزائدة بكل سرعة، وهو ما يتيح للمستخدمين أداء فائقًا ومستمرًّا على مدار فترات زمنية ممتدة، مع توفير معدل تحديث عالي وثابت للشاشة حتى عند ممارسة الألعاب المختلفة.

يتضمن هاتف GT Neo 2 أيضًا كاميرا خلفية ثلاثية تضم حساس 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 من طراز Sony IMX682 للكاميرا الرئيسية، وحساس 8 ميجابكسل فائق الاتساع بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية لصور السيلفي فتصل قوتها إلى 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.5.

تم تزويد هاتف GT Neo 2، كذلك ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير وشاحن SuperDart 65 وات يمكنه شحن بطارية الهاتف من صفر إلى 100% خلال 36 دقيقة فقط.

وتتيح البطارية المشحونة بالكامل للمستخدم 33 ساعة للمكالمات و88 ساعة لتشغيل المقاطع الموسيقية و8 ساعات للألعاب و24 ساعة لمشاهدة مقاطع الفيديو دون الحاجة لإعادة الشحن.

الهاتف مجهز بسماعات إستريو احترافية من Dolby Atmos لصوت فائق الوضوح والنقاء وتجربة صوت استثنائية أثناء الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو الاستماع للمقاطع الموسيقية، حيث تضيف السماعات المتطورة بعدًا جديدًا للصوت تشعر معه بالفرق.

أما خاصية Tactile Engine 2.0 فتعمل على تحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام شاشة اللمس، والتي ترفع قوة وسرعة الاستجابة اللمسية للشاشة بفضل المحرك الخطي الجديد X-axis.

بالإضافة لذلك، تم تزويد الهاتف بوضع التشغيل GT Mode 2.0 الذي يصل بالهاتف لأعلى مستويات الأداء بضغطة زر واحدة. لقد تم إضافة هذا الوضع لكي يستمتع المستخدم بتجربة ألعاب استثنائية عن طريق منح وحدة المعالجة المركزية دفعة هائلة للوصول لأقصى أداء وأعلى معدل معاينة ممكنة.