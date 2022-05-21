تعرف على سعر ومواصفات هاتف poco m4 pro

أعلنت شاومي عن هاتفها الأحدث Xiaomi Poco M4 Pro 4G والمزود بشاشة اموليد مميزة تدعم الـ 90Hz مع دعم الهاتف للسماعات الخارجية الاستيريو، علاوة على تزويده ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي مع شحن سريع بقوة 33 واط، بالإضافة لكاميرا خلفية تصل دقتها إلى 64 ميجا بكسل مع معالج قوي من ميديا تيك من نوع Helio G96.

مواصفات هاتف poco m4 pro

يأتي هاتف poco m4 pro بأبعاد 159.9×73.9×8.1 ويزن 179.5 جرام ، كما تم تزويده بشريحتين للاتصال من نوع Nano Sim، و يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

و يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية والتي تتيح العمل على التحكم في الأجهزة عن بعد، فضلا عن تدعيم الهاتف بميزة مهمة وهي انه مضاد لقطرات المياه، كما يأتي بخامات بلاستيكية بالكامل سواء في ظهر الهاتف أو الإطار مما يجعله خفيف الوزن.

ويأتي هاتف poco m4 pro مدعوما بشاشة عالية الجودة HD بدقة تصل الى نحو 1080×2400 بكسل مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz .

اما عن ذاكرة التخزين الخاصة بالهاتف، فأن هاتف poco m4 pro يأتي مزودا بنوعين من الذاكرة الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في مكان مخصص له .

كما يأتي هاتف poco m4 pro بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Mediatek Helio G96 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Xiaomi Redmi Note 11S ، علاوة على ان الكاميرا الامامية للهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.

كما أن الكاميرا الخلفية تأتي مدعومة بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش لابراز الصور بشكل اوضح.

و يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في زر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه والتي فتح الهاتف من خلال التعرف على بصمة الوجه الذي يحددها المستخدم وتزيد من معدل الامان في الهاتف.

وتم تزويد الهاتف بمكيروفون اضافي يعمل على عزل الضوضاء الخارجية، مما يسمح بأجراء المكالمات في الاماكن المكتظة والمزدحمة بجودة عالية، علاة على تزويد الهاتف بميزة تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.

مزايا هاتف Poco M4 Pro 4G

اما عن مزايا هاتف Poco M4 Pro 4G فأن الهاتف يأتي مزودا برأس شاحن بقوة 33 واط مرفق مع الهاتف،كما ان المعالج الخاص بالهاتف يقدم اداءا جيدا في الالعاب الثقيلة، علاوة على أنه يدعم تشغيل شريحيتن وكارت تخزين الذاكرة في ذات الوقت، فضلا عن تزويده بشاشة من نوع أموليد لتشغيل مقاطع الفيديو بجودة عالية.

عيوب هاتف Poco M4 Pro 4G

ويشوب هاتف Poco M4 Pro بعض العيوب مثل ان الهاتف لا يدعم التصوير بتقنيات ال 4K، كما أن الكاميرا الخلفية تأتي بتصميم بارز عن الهاتف مما يجعلها معرضة للكسر، علاوة على أن الهاتف قد ترتفع درجة حرارته ارتفاعا طفيفا خاصة مع الالعاب الثقيلة.

سعر هاتف Poco M4 Pro

يأتي هاتف Poco M4 Pro بسعر يقدر بنحو 5750 جنيها.