تعرف على سعر ومواصفات هاتف poco f4 5G في مصر

طرحت العلامة التجارية الصينية ( بوكو) التابعة لشركة شاومي للهواتف المحمولة أحدث أجهزتها بالأسواق هاتف POCO F4 5G والذي يأتي مزودا بعدد من الخواص منها التبريد السريع.

مواصفات هاتف POCO F4 5G :

يأتي هاتف POCO F4 5G مزودا بشاشة من نوع أومولد مقاس 6.67 بوصة، وتبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما يدعم تقنية +HDR10 وDolby Vision..

بالإضافة إلي كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة OIS ومتصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 119 درجة وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إضافة إلى الكاميرا الأمامية المميزة التي تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

كما يدعم أيضا معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر ، يحتوي هاتف POCO F4 5G علي ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

يأتي الهاتف مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويمكن شحنها إلى 100٪ خلال 38 دقيقة ، كما يتميز أيضا الهاتف بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومحرك خطي X-axis، إلى جانب وجود مكبرات صوت Dolby Atmos مزدوجة، كما يأتي مع مكبر الأشعة تحت الحمراء.

تم تزويد الهاتف بتقنية LiquidCool 2.0 وهي مواد تبديد الحرارة المتعددة عالية الكفاءة لتضيف تحكما في درجة الحرارة على مستوى رائد وتبريد سريع للهاتف، مما يتيح للهاتف أن يكون في حالة أداء عال في أي وقت.

سعر هاتف Poco F4 5G فى مصر

يتوافر هاتف poco f4 5g الجديد فى مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجارام بسعر يبلغ حوالي 7200 جنيه.