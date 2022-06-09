تعرف على سعر ومواصفات هاتف POCO C40

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق أحدث هواتفها الذكية POCO C 40 عالميا يوم 16 يونيو الجاري وذلك ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة السعر .

مواصفات هاتف POCO C40

يأتي هاتف POCO C40 مزودا بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD مقاس 6.7 بورصة وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، كما تحتوي أيضا على ثقب على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل ، فضلا عن مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى بطارية بقوة 6 آلاف مللي أمبير ، كما يدعم الهاتف المرتقب أيضا خاصية الشحن السريع ، ويعمل بنظام التشغيل آندرويد 12

كما يحتوي الجهاز الجديد POCO C40 كذلك على ذاكرة وصول عشوائي رامات بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64جيجابايت، علاوة على تزويده ببطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM وتقنية الدفع الإلكتروني NFC في بعض الأسواق.

سيتوافر هاتف Poco C40، في 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأصفر ، الهاتف الجديد مدعوما بـ 3 كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 18 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف POCO C40 يعد أول هاتف يستخدم معالج JR510 ، وهو عبارة عن مجموعة شرائح 11 نانومتر صنعتها شركة تصنيع أشباه الموصلات JLQ Technology في شنغهاي ، وتتميز بهندسة ثمانية النواة مع أربعة أنوية عند 2.0 جيجاهرتز وأربعة أخرى 1.5 جيجاهرتز .

سعر هاتف POCO C40 المتوقع فى مصر

من المتوقع أن تطرح العلامة التجارية الصينية التابعة لشركة شاومي هاتف POCO C40 بسعر يصل إلي حوالي 150 دولار ما يعادل 2800 جنيه تقريبا ، على أن تبدأ فى عمليات البيع رسميا من يوم 17 يونيو الجاري.