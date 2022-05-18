تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 8 pro plus في مصر

تستعد شركة أوبو الصينية للهواتف لإطلاق أحدث أجهزتها oppo reno 8 pro وهو الإصدار الثالث لسلسلة هواتف رينو في مصر يوم 23 مايو الجاري وبحسب مقطع فيديو مسرب عن الهاتف الجديد، يتميز oppo reno 8 pro plus بوحدة الكاميرا الخلفية التي تندمج مع جسم الهاتف في تصميم مشابه لوحدة كاميرا هاتف ACE الذي أطلقته شركة ون بلس الصينية مؤخرا.

مواصفات هاتف oppo reno 8 pro plus

يأتي هاتف oppo reno 8 pro plus بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع سوبر أموليد، مع طبقة حماية كورنينج جوريلا من نوع فيكتوس، كما يأتي مزودا بمعالج سناب دراجون ثماني النواة.

ويتوافر هاتف oppo reno 8plys بنسختين، نسخة ذاكرتها العشوائية تبلغ 12 جيجا، بينما النسخة الأخرى فنسختها تبلغ 16 جيجا، بينما تبلغ الذاكرة الداخلية للهاتف 512 ججيا بايت، يعمل الموبايل بنسخة أندرويد 12، وهي من النسخ الأحدث للأندرويد مما يضمن نظام داخلي مثالي.

كما يأتي كذلك بكاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية بها 64 ميجا بكسل، بينما الكاميرتان الثانويتان فكل واحدة دقتها 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 44 ميجا بكسل، وتصل سعة البطارية إلي 6000 مللي أمبير.

هاتف oppo reno 8 pro plus يعمل بنظام الشحن السريع بقوة 67 واط، إذ يمكن أن يقوم بشحن الهاتف كاملا في 35 دقيقة فقط، كما أنه متوافر بثلاث ألوان هي الأزرق ولأسود والذهبي.

مزايا هاتف oppo reno 8 pro plus

الهاتف يقدم معالج ثماني النواة، كما أنه متوافر أيضا بذاكرة عشوائية 12 جيجا و16 جيجا، وهذا ما يجعلنا أمام هاتف ذو رامات قوية ويناسب محبي الألعاب والاستخدام اليومي.

عيوب هاتف oppo reno 8 pro plus

الهاتف لا يدعم تشغيل الراديو، كما أنه لا يمتلك مدخل سماعات الأذن، إضافة إلي أن درجة ارتفاع الصوت بالأذن متوسطة ليست عالية.

سعر هاتف oppo reno 8 pro plus المتوقع في مصر

من المتوقع أن يتراوح سعر هاتف oppo reno 8 pro plus في مصر بين 500 و600 دولار.