تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo A97

طرحت شركة أوبو الصينية للهواتف الذكية أحدث أجهزتها بالأسواق وهو oppo A97 والذي يدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في الشريحة السعرية المتوسطة.

مواصفات هاتف oppo A97

يأتي هاتف oppo A 97 مزودًا بشاشة مقاس 6.56 بوصة، نوع LCD مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى معالج من إنتاج شركة ميديا تك التايوانية نوع Dimenity 810.

كما يأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بجانب نظام التشغيل أندرويد 12. واجهة مستخدم color os12.

يحتوي هاتف Oppo A97 على كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانوية المساعدة بدقة 2 ميجابكسل، وسيلفي بدقة 8 ميجابكسل، فضلًا عن بطارية بسَعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

يدعم الهاتف كذلك تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويحتوي على فتحة SIM مزدوجة، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يدعم الاتصال بتقنيات WiFi وBluetooth وGNSS، ومزودًا أيضًا بمنفذ USB من نوع C، ومستشعر بصمة بجانب الهاتف، يتوافر هاتف oppo A97 بلونين هما الأزرق والأسود.

سعر هاتف Oppo A97

يتوافر هاتف Oppo A97 5G بسعر يصل إلى 298 دولارًا، ما يعادل 5500 جنيه تقريبًا.