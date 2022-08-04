تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo A77 الجديد

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق طراز جديد للهاتف المحمول من سلسلة A بالأسواق، يطلق عليه اسم Oppo A77 5G، يتميز بمعالج مطور من إنتاج شركة ميدياتك، وشاشة تدعم معدل تحديث 60 هرتز.

مواصفات هاتف Oppo A77 5G:

يقدر وزن هاتف اوبو الجديد بـ 190 جراما كما تقدر أبعاده بـ 163.8×75.1×8 مم، ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل، كما أن الهاتف حصل على شهادة المقاومة من الماء ipx4، ويدعم الهاتف ميزة تركيب شريحتين للاتصال من الجيل الخامس مع تزويده بكارت للذاكرة بمساحة تخزين 1 تيرا.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع ips LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة تصل الى 720×1612 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 وسطوع يصل إلى 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز.

وتم تدعيم الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة، الاثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2، مع تزويده بخاصية الجيل الخامس.

ويأتي الهاتف بكاميرا امامية واحدة بدقة تصل الـ 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080، مع إضافية خاصية التصوير البانورامي الذي يتيح رؤية الأماكن في الصور ويضيف الشعور بالعمق.

ويُعتبر الهاتف اقتصادي في المقام الأول، حيث أنه يُقدم شاشة بدقة متواضعه لكن مع معدل تحديث 90 هيرتز، بالإضافة الى كاميرات أرقامها ليست الأقوى، لكنه يتميز بالمعالج الداعم لشبكات الجيل الخامس والذي يُقدم أداء جيد في هذه الفئة، والسماعات الـStereo ودعم مستشعر الـNFC مع دعم للشحن السريع.

مزايا هاتف Oppo A77 5G:

ما يميز هاتف اوبو الجديد هو انه مزود بشاشة من النوع IPS LCD المشهور في الهواتف الصينية، بحجم 5.5 إنش، مع زجاج Corning Gorilla Glass v4 والتي تدعم اللمس، واللمس المتعدد.

مع دقة عرض 1920 فـ 1080 بكسل، وكثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش، ودعم لتباين 16 مليون لون، بنسبة أبعاد 16:9.

يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 7.1 Nougat، مع واجهة المستخدم ColorOS 3.1.

كما يأتي Oppo A77 بوزن 148 جرامًا، مع أبعاد 153.3 فـ 75.9 فـ 7.4 مم، مع تصميم يُشبه هواتف أبل في سلسلة iPhone.

ويحتوي على معالج أساسي Qualcomm SnapDragon 625 ثماني النواة (بأنوية Cortex A53 بتردد 2.0 جيجا هرتز الثماني)، مع معالج رسوميات Adreno 506..

كما يتيح الهاتف الربط بالأجهزة المختلفة عن طريق البلوتوث، والمايكرو USB، والـ واي فاي دايركت، لكنه غير مزود بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، أو الأشعة تحت الحمراء، بينما يقرأ الهاتف ويُرسل الرسائل النصية القصيرة، والوسائط المتعددة، والإيميل، ورسائل دفع البريد الالكتروني.

ويقوم الهاتف بإصدار اهتزاز أو نغمات بصيغ إم بي ثري و WAV عند وصول مكالمة هاتفية أو إشعار، ويمتلك سماعات لتكبير الصوت، ومدخل مخصص للسماعات بجاك 3.5 مم، مع مايك مدمج إضافي مخصص لعزل الضجيج المحيط بالمستخدم أثناء التحدث.

يوجد مستشعر بصمة في الواجهة الأمامية، ويدعم الهاتف حساسات الـ Accelerometer، والتقارب، والبوصلة، والجي بي إس، والتصفح باستخدام الـ HTML5، لكنه لا يدعم الإذاعة FM.

سعر هاتف Oppo A77:

تم تسعير هاتف Oppo A77 5G الجديد بشكل رسمي في تايلاند للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 270 يورو او 290 دولار وهو ما يعادل 5400 جنية مصري.