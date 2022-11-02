تعرف على سعر ومواصفات هاتف OPPO A58 في مصر

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتفها الجديد Oppo A58، والذي سيعمل بواسطة معالج رقائق Dimensity 700 SoC ومن المقرر أن يصدر الهاتف بثلاثة ألوان هى الأسود، والبنفسجي والأزرق.

مواصفات هاتف Oppo A58

يبلغ وزن الجهاز 187 جراما وطوله 163.8 مم ، بينما يبلغ سمك الجهاز 8 مم وعرضه 75 ملم ، مصنع من البلاستيك ، بينما الظهر والإطار مصنوعان من الزجاج.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD حجمها 6.56 بوصة ، بدقة 720×1612 بكسل (+HD) وأبعاد بدقة 20:9 ، درجة سطوعها 600 شمعة (اقصى سطوع) و480 شمعة (عادي) .

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل من نوع اندرويد 12 وواجهة مستخدم من نوع Color OS 12.1 ، إلى جانب معالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G35 بتردد رباعي النواة 2.3 جيجاهرتز وآخر رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز ، إضافة إلى معالج رسومات من نوع Power VR GE8320 .

ويأتي الهاتف بذاكرة داخلية 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x،علاوة على دعمه لبطاقة الذاكرة الداخلية MicroSD .

مواصفات هاتف Oppo A58

يأتي الهاتف بكاميرتين بدقة 50 ميجا بيكسل للكاميرا للرئيسية و 2 ميجابكسل للكاميرا الخلفية ، مزودين بتقنيات HDR و ISO ، إلى جانب المؤقت الذاتي و العنونة الجغرافية و دعم خاصية الفلاش .

ومزود الهاتف بكاميرا فيديو بدقة 1080P FHD و كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة حجمها F/2.0 ،بالإضافة إلى دعمه لشبكات الواي فاي و البلوتوث و شبكات الجيل الثاني و الثالث و الرابع و تقنيتي NFC و GPS .

الهاتف ياتي ببطارية من نوع ليثيوم بو سعتها 5000 مللي امبير غير قالبة للإزالة بقوة 33 واط ، علاوة على دعم منفذ للسماعات 3.5mm و منفذ USB Type-c 2.0.

سعر هاتف Oppo A58 في مصر

يبلغ سعر الهاتف في السوق المصرية 195 دولار ما يعادل 3700 جنيه مصري.

.