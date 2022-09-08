تعرف على سعر ومواصفات هاتف iphone 14 plus في مصر والسعودية



أعلنت شركة أبل عن هاتفها الأحدث الـ iPhone 14 Plus ليكون النسخة الأكبر من الإصدار الـ iPhone 14 العادي حيث يأتي بشاشة أكبر وبطارية أكبر، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة امس للاحتفال باطلاق هواتفها الجديدة مع الاعلان عن اطلاق التحديث الاخير .

مواصفات هاتف iPhone 14 Plus :-

عززت شركة ” أبل” من منتجاتها الجديدة فقامت بتدعيم الهاتف بخاصية ال NFC، كما حاولت ابل ان تحل مشكلة الوزن فصممت هاتفها تصمميا مختلفا بأبعاد 160.8×78.1×7.8 ملم مع وزن 203 جرام، كما يدعم الهاتف شريحة من نوع Nano Sim وشريحة اتصال من نوع eSim.

ويأتي الهاتف الجديد iphone 14 plus مدعما بتقنيات الجيل الخامس التي تتميز بقوة الشبكة والتغطية، كما يأتي مقاوما للماء حتى 6 امتار، بجانب مقاومته للاتربة والغبار.

اما عن شاشة هاتف iphone 14 plus فأن شركة ابل صممت الشاشة بشكلها القديم الذي يلقى استحسانا من قبل محبي شركة ابل ، وهي من نوع super Retina XDR بمساحة 6.7 انش بدقة 1284×2778 مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 458 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى طبقة مقاومة للخدش كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10 .

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ابل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics فهو نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الايفون 13 ولكن مع معالج رسومي أقوى .

لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ذاكرة، ولكنها ياتي بنسخ مختلفة للذاكرة بنسختي 128 و 256 جيجا بايت كمساحة للتخزين، مع وجود مساحة تخزين للاصدار الثالث 512 جيجا بايت.

ودعت ابل هاتفها الجديد بكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم اوتوفوكس كما يوجد عدسة ثانية للعزل وبصمة الوجه .

كما تأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة .

وخصصت ابل لهاتفها الجديد ميزة الميكروفون العازل للضوضاء ، مما يعزز فرص نجاح الهاتف الجديد .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

اما عن وسائل الأمان والحماية فأن هاتف iphone 14 plus يدعم بصمة الوجه Face ID .

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

مزايا iPhone 14 Plus :-

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 5G ، ويأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 مع خامات ممتازة .

وتم تدعيم الهاتف بتحديثات دورية لفترة طويلة من ابل بشكل رسمي .

صوت السماعات الخارجية ستيريو تقدم تجربة صوتية مميزة .

كاميرات مميزة كما هو معتاد من شركة ابل سواء في الصور أو الفيديوهات .

اما عن فأن المعالج يقدم أداء قوي ولكن كنا نتمنى أن يتم إستخدام معالج الـ A16 Bionic الجديد .

كما ان الشاشة Super Retina XDR تقدم تقدم تجربة جيدة من نوعها من حيث السطوع ودرجة تشبع الألوان مع دقة جيدة .

عيوب هاتفiPhone 14 Plus

وتأخذ على النسخة الجديدة من هاتف ipone 14 plus انها تأتي بشريحة eSim غير مدعومة في مصر حاليا .. فالاصدار الامريكي من الهاتف لن يعمل في مصر لأنه بـ eSim فقط .

كما ان منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن غير مدعوم وهذا الطبيعي في كل الهواتف الرائدة .

كما أن ميزة اتصال الطوارىء بالـ ستالايت تعمل في أمريكا وكندا فقط .. فلن تستطيع الاستفاده منها في مصر والوطن العربي .

لم يتم الاعلان عن تطوير سرعة الشحن في المؤتمر الاخير.

سعر هاتف iphone 14 plus

السعر الرسمي 899 دولار لأقل نسخة 128 جيجا .. و 999 دولار للنسخة 256 جيجا .. و 1199 دولار للنسخة 512 جيجا ، ومن المتوقع يصل يبدأ سعره في مصر بنحو 17 الف جنيه .

سعر هاتف iphone 14 plus في السعودية: