تعرف على سعر ومواصفات هاتف iphone 14 الجديد في مصر والسعودية

أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتف الأيفون 14، اضافة إلى عدد من المنتجات والتي من بينها ساعات ذكية وغيرها، والأبرز في مؤتمرها كان الكشف عن الأيفون 14 (iPhone 14) برو وآيفون برو ماكس وعدد من الساعات الذكية الجديدة

الأبرز في حدث آبل 2022 Apple Event هو أن الأيفون الجديد 14 يحمل الكثير من المزايا والتقنيات والتي من بينها الاتصال بالأقمار الصناعية، وهذا أمر سيساعد الكثير من الأشخاص في الصحاري والمناطق النائية.

مواصفات هاتف iphone 14

سيدعم الهاتف الجديد تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الأخرى، مع تغيير في النوتش القديم وإطلاق نوتش عصري للوصول إلى المكالمات الواردة والاتصال وفتح الإشعارات ينقرة واحدة.

سيعمل هاتف أيفون الجديد بشاشة من نوع OLED بسطوع أعلى 1200 وهي ذات إضاءة مميزة ومريحة للعين وستُحسن من تجربة المستخدمين.

وتم تزويد الجهاز الجديد من آبل بمُعالج من نوع A15 Bionic، وهو من المُعالجات القوية والأحدث على الإطلاق، وهو أسرع مُعالج قامت الشركة بإنتاجه وتوفيره في الهاتف الجديد 2022.

الميزة الأهم وهو أن الايفون سيدعم الشريحة الإلكترونية esim وهي الشريحة التي تُمكنك من تشغيل أكثر من شريحة في نفس الوقت.

بالنسبة إلى أمريكا ستكون الهواتف بدون شريحة فعلية، في حين سيتم استخدام شريحة إلكترونية فقط.

وهو أمر مشابه لعدد من دول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية.

و سيعمل ايفون 14 بنظام تشغيل iOS 16 وهو أحدث أنظمة تشغيل هواتف الأيفون iOS على الإطلاق.

وهو النظام الذي سيتوفر ويدعم هاتف أيفون 8 وما فوق، وما دون ذلك فلن يدعمها النظام الجديد.

ومن المزايا الرائعة في الهاتف الجديد هو أنه سيدعم الاتصال بالأقمار الصناعية بدون الحاجة إلى اتصال إنترنت واي فاي، وذلك سيساعد الأشخاص في الصحاري وقت الطوارىء بطلب النجدة أو التواصل مع الإغائة.

دعم كامل لتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي التقنية التي تدخل اليوم في كافة المجالات في الدول التعليم، الصحة، وغيرها.

بطارية ايفون 14 قوية تعمل لساعات طويلة دون إعادة شحن.

ايفون 14 الوان خمسة وهي: الأبيض، الأسود، الأرجواني، الأحمر، الأخضر.

كما حرصت ابل على تغيير النوتش التقليدي القديم، وتوفير نوتش علوي على شكل حبة والذي سيتفاعل مع نشاطاتك المختلفة، وستتمكن من الوصول إلى المكالمات الواردة، والإشعارات، وغيرها بنقرة زر.

ويأتي بدعم كامل لميزة Always On Display والمتاحة منذ زمن في هواتف الأندرويد، حيث ستعمل الشاشة بالصورة الكاملة عند التفعيل، ولكن بقدر يعمل على توفير استهلاك طاقة البطارية.

مواصفات هاتف iphone 14

يدعم الهاتف الجديد من ابل شبكات الاتصال الـ5G. كما ان ابل زودت الهاتف الجديد بتقنيات مقاومة للماء والغبار معتمدة بشهادة IP68 من أبل

كما ان هاتف ايفون الجديد يدعم التحديثات الدورية التي تطلقها ابل بشكل دوري.

كما ان السماعات الخارجية تأتي بصوت ستريو مجسم لضمان صوت مرتفع خالي من الضوضاء .

كما ان المعالج يقدم أداء جيد جدا والمعالج الرسومي ممتاز ولكن كنا نتمنى أن يتم إستخدام معالج الـ A16 Bionic الجديد .

وتاتي شاشةG Super Retina XDR IH تقدم تجربة جيدة من نوعها من حيث السطوع ودرجة تشبع الألوان مع دقة جيدة

سعر هاتف iPhone 14 :-

السعر الرسمي 799 دولار لأقل نسخة 128 جيجا .. و 899 دولار للنسخة 256 جيجا .. و 1099 دولار للنسخة 512 جيجا ، وفقا للاسعار التي اعلنتها ابل في مؤتمرها بالأمس.

من المتوقع ان تبدأ اسعار هاتف ابل 14بنحو 15.600 جنيه.

سعر ايفون 14 في السعودية:

سعر ايفون iPhone 14 في السعودية 128 جيجا بايت : 3,477 ريال سعودي

سعر ايفون iPhone 14 في السعودية 256 جيجا بايت: 3,886 ريال سعودي

سعر ايفون iPhone 14 في السعودية 512 جيجا بايت: 4,756 ريال سعودي