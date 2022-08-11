تعرف على سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova Y70 في مصر

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاقها لهاتف HUAWEI nova Y70 الجديد، بخصومات وعروض حصرية لكافة العملاء في السوق المصرية .

مواصفات هاتف huawei nova Y70

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة، سواء كانت الصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، كما يمكن لهاتف HUAWEI nova Y70 عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر.

كما يأتي أيضا هاتف HUAWEI nova Y70 مزود بكاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. بفضل فتحة f / 1.8 للكاميرا الرئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، فإنها تجلب مزيدًا من الضوء عند التصوير. إلى جانب خوارزميات هواوي المُحسَّنة، يعمل هاتف HUAWEI nova Y70 على تحسين جودة الصور الملتقطة.

و. لتقليل العبء على أعين المستخدمين، يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بخاصية التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات الأصبع البديهية.

و تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تعمل جنبًا إلى جنب مع خوارزمية البوكيه المطورة حديثًا لطمس الخلفية، التي تسمح للموضوع بالإبراز والتميز. لا يبرز تأثير البوكيه الهدف فحسب، بل يحدد أيضًا المسافة والعمق بدقة. يتم تحقيق التصوير ثلاثي الأبعاد لإبراز الهدف المُصوّر.ويضمن هاتف HUAWEI nova Y70 أداءً مستقرًا، سواء كان المستخدم يلعب الألعاب أو يشاهد مقاطع الفيديو أو يلتقط الصور.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، التي تجعل الهاتف يعمل بسلاسة حتى عند تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت.

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين قياسية تبلغ 128 جيجابايت للمستخدمين لتخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية بسهولة، و 20000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة. لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية.

يدعم هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كل شيء في هواتفهم بحرية. وهي مجهزة أيضًا بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب المفضلة للمستخدم بسهولة.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير وتم تزويده بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 22.5 واط ليقدم أفضل تجربة استخدام دون توقف او انقطاع لمحبي هذه الفئة ، ويتوافر باللونين الأزرق الكريستالي والاسود الداكن

سعر هاتف huawei nova Y70 في مصر

يصل سعر هاتف huawei nova Y70 في مصر الي 4899 جنيه مع إمكانية حصول العميل على خصم كبير في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

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