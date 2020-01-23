تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي Y6s الجديد

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، عن إطلاق أحدث سلسلة هواتفها الذكية Y في السوق المصرية، وهو هاتف HUAWEI Y6s بسعر 1999 جنيهًا، بمساحة تخزينية 64 جيجابايت.

يأتي الجهاز بمعالج ثماني النواة من نوع MTK MT6765 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزينية كبيرة تبلغ 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة ذاكرة قادرة على إضافة 512 جيجابايت إضافية للتخزين.

وقال “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر: “إن سلسلة هواتفنا الشبابية Y لاقت نجاحاً واسعاً في السوق المصرية منذ إطلاقها، ما يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تولي اهتمام بفئة المستخدمين الشباب لكونهم ركيزة أساسية في المجتمعات، لذا نحن نعمل على تطوير هذه السلسلة من الهواتف لنقدم تجربة متميزة التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية وسهلة الاستخدام”.

وأضاف بين في بيان صحفي اليوم الخميس: “نحن في هواوي نعمل على تطوير وتحسين جميع فئات هواتفنا الذكية، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم الذكية. وعليه فإن إطلاق هواوي HUAWEI Y6s للسوق المصرية يمثل نقلة نوعية في فئة الـ Y، ويتميز بمجموعة رائعة من الأجهزة، والبرامج، فضلاً عن أنظمة ذكية فريدة”.

إلى جانب ببطارية 3020 مللي أمبير في الساعة. كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل.