تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد «ميد 30 برو»

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك إطلاق أحدث هواتفها الذكية لسلسلة Mate وهوHUAWEI Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصرية، ابتداءً من يوم 15 إلى يوم 30 أبريل 2020، بسعر تنافسي يبلغ 14,999 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي “Experience Stores” وموزعيها المعتمدين، وذلك بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة بلوتوث HUAWEI Freelace.

وصرح بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر: ” يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بكل ما هو فريد، بداية من الإمكانيات المذهلة والتي تُقدم لأول مرة للمستهلك المصري، وصولًا إلى البرمجيات وواجهة المستخدم، حيث يعتمد الهاتف بشكل كامل على منصة خدمات Huawei Mobile Services التي تحتوي على ثالث أكبر متجر للتطبيقات بالعالم وهو Huawei AppGallery، والذي يعدّ منصة مفتوحة ومبتكرة للتطبيقات يمكن للمستهلكين استخدام كل التطبيقات التي يحتاجون إليها بشكل يومي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التطبيقات الترفيهية المميزة”.

وأضاف ين، فى بيان صحفي، اليوم: يتميز HUAWEI Mate 30 Pro بنظام كاميرا هو الأعلى تطورًا وابتكارًا في صناعة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتضمن نظام الكاميرات علي كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا Cine بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد. يتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرين على التقاط صور رائعة لتشمل صور فائقة العرض بخاصية التصوير الليلي وبخاصية HDR+ وصور بورتريه مع تأثيرات Bokeh احترافية.

ووفقًا لأداء نظام كاميرات HUAWEI Mate 30 Pro المبتكر، فقد حصل الهاتف على أعلي التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية، حيث إن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظرًا لكاميرا SuperSensing Cine المزودة في الهاتف التي حصلت على 121 نقطة، كما أن الصور التي تم التقاطها بالهاتف حققت أعلى نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 131 نقطة.

فإن هاتف HUAWEI Mate 30 Pro يأتي ببطارية أقوى تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي. والشاحنان اللاسلكي والسلكي حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland ما يمنح المستخدم شحن آمن وسريع.

ويوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 40 واط، إضافةً إلى شاحن سلكي وشاحن لا سلكي للسيارة وبنك الطاقة السلكي؛ لضمان تجربة سلسة ومتكاملة في جميع حالات الاستخدام.

يأتي HUAWEI Mate 30 Pro برقاقة معالج Kirin 990 SoC المدعومة بتكنولوجيا 5G للاتصالات، حيث إنها أول رقاقة تدمج وحدات المعالجة مع شريحة اتصال مودم 5G على نفس الرقاقة لتقديم مستويات جديدة ومتطورة من الأداء القوي والكفاءة العالية التي لم تشهدها صناعة الهواتف الذكية بالعالم.