تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد «NOTE 10»

أطلقت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة اليوم أحدث هواتفها الذكية Mi Note 10 مزود بكاميرا خماسية بدقة 108 ميجابكسل، بدقة 5260 مللي أمبير.

يأتي هاتف Mi Note 10 بخمس عدسات مختلفة، تشتمل على عدسة واسعة الزاوية بدقة 108 ميجاكسل وعدستين للتقريب، إحداهما بدقة 5 ميجاكسل، والأخرى بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية شديدة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل، وأخيرًا عدسة ماكرو للتصوير عن قرب.

وتعد الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل الأولى من نوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي، باستخدام الهواتف المحمولة، وقد أحدثت نقلة كبيرة في المجال.

ويتميز هاتف Mi Note 10 بأعلى جودة تصوير في سوق الهواتف الذكية (12032 x 9024)، حيث يأتي مدعومًا بمستشعر ISOCELL Bright HMX من سامسونج بدقة 108 ميجابكسل.

ولأول مرة على الإطلاق، يمكن للكاميرا 108 ميجابكسل إنتاج مطبوعات بحجم اللوحة الإعلانية يصل ارتفاعها إلى 4.24 متر.

ويدعم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Mi Note 10 وضع التصوير الليلي Night Mode 2.0 الذي يسمح بالتقاط قدر أكبر من الضوء، ويجمع بين لقطات متعددة لنفس المشهد من أجل المزيد من التنوع.

وستجعل خاصية تقليل الضوضاء متعددة الأطر RAW رواد الحفلات والمصورين الليليين في غاية السعادة.

وإلى جانب إعداد الكاميرا الخلفية الخماسية القوى، يتميز Mi Note 10 كذلك بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم خاصية AI beautify وخاصية AI scene detection وخاصية AI portrait selfies، خاصية فتح الهاتف بالتعرف على الوجه تلقائيًا بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصية الصور السيلفي البانورامية وخاصية palm shutter للحصول على صور سيلفي رائعة.

ويتميز هاتف Mi Note 10 بشاشة AMOLED مذهلة منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.47 بوصة.

وتأتي الشاشة الكاملة بحواف أنحف لم يسبق لها مثيل، فتتيح الفرصة للحصول على تجربة غامرة كليًا.

في حين توفر نسبة التباين 400,000:1 لونًا أسود أكثر تشبعًا ودقة لونية أعلى.

ويقدم Mi Note 10 مستشعر بصمة بصري مدمج في الشاشة أرق بنسبة 88% مع منطقة تعرف على البصمة أكبر بنسبة 10%، تستجيب تحت الإضاءة القوية والظروف الباردة والأصابع الجافة.

على الخلف، يأتي Mi Note 10 مُغطى بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد يوفر قبضة، وشعور ممتازين عند إمساك المستخدم للهاتف.

ويأتي على الهاتف من الأمام والخلف طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5، التي توفر للهاتف مزيدًا من المقاومة ضد الخدوش، ما يجعله أكثر متانةً في الاستخدام اليومي.

ويُطرح الجهاز في ثلاثة ألوان هي: الأسود، والأخضر، والأبيض.

وستتوفر نسخة 6GB+128GB من الهاتف بسعر 7999 جنيه، ونسخة 8GB+256GB من الهاتف بسعر 8999 جنيه، وستبدأ الطلبات المسبقة يوم 7 يناير فى جميع منافذ مى ستورز، ويوم 8 يناير على موقع سوق.