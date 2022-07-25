تعرف على سعر ومواصفات هاتفي Redmi 10A وRedmi 10 2022 في مصر

أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة اليوم الإثنين، عن إطلاق هاتفين ريدمي Redmi 10 2022 وRedmi 10 A في مصر.

مواصفات هاتف Redmi 10 2022

يأتي Redmi 10 2022 بكاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل ويوفر الجهاز مجموعة من الخيارات المختلفة في متناول اليد والتي يمكنها إنشاء صور ومقاطع فيديو مثيرة ومبدعة.

وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفي بانورامية لتجمع بين صورك الشخصية والمعالم الجمالية والطبيعية في البيئة. كما يوفر الهاتف مشاهدة سلسة مع شاشة 90Hz 6.5″ FHD+ DotDisplay و يتميز أيضًا بتقنية AdaptiveSync التي تقلل من استهلاك الطاقة وتطيل عمر البطارية عن طريق ضبط معدل التحديث بناءً على المحتوى الذي يتم عرضه.

ميزة أخرى لـRedmi 10 2022 هي MediaTek Helio G88 وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة والتي توفر استخدامًا سلسًا يوميًا مع وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة التي توفر سرعات تصل إلى 2.0 جيجا هرتز. مزود ببطارية تدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، فهي توفر طاقة كافية لتدوم ليوم كامل، ما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في اللعب ووقت أقل في الشحن بفضل الشحن السريع بقوة 18 واط وشاحن داخل الصندوق بقوة 22.5 واط.

يأتي Redmi 10 2022 بثلاثة ألوان ، رمادي ، أبيض ، أزرق.

سعر هاتف Redmi 10 2022 في مصر

يوفر هاتف Redmi 10 2022 ثلاثة خيارات تخزين نسخة (٤/٦٤جيجابايت) بسعر 4499 و4849 جنيه لنسخة (٤/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) بسعر 5349 جنيه .

مواصفات هاتف Redmi 10 A

يأتي هاتف Redmi 10A مزودا بكاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، وبشاشة كبيرة بحجم 6.53 بوصة عالية الدقة + لتوفير تجربة أفضل لمشاهدة مقاطع الفيديو بالإضافة إلى المحتويات التي تستمتع بها.

ويتميز الجهاز أيضًا بمستشعر بصمة خلفي لجعله أكثر ملاءمة لفتحه، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفي وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بعمق 2 ميجابكسل تساعد على تحقيق تأثير ضبابي طبيعي في الخلفية عند التقاط صور.

Redmi 10A يأتي كذلك بمعالج MediaTek Helio G25 ، مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة تصل إلى 2.0 جيجا هرتز. مزود ببطارية تدوم طويلاً 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 10 وات ، يوفر Redmi 10A طاقة كافية لتدوم ليوم كامل.كما يأتي Redmi 10A بثلاثة ألوان ، رمادي و فضي وأزرق.

سعر هاتف Redmi 10 A في مصر

ويأتي هاتف Redmi 10 A بثلاثة خيارات تخزين، نسخة (٢/٣٢ جيجابايت) بسعر 2999 و3499 جنيه لنسخة (٣/٦٤جيجابايت) وأعلى نسخة (٤/١٢٨ جيجابايت) بسعر 3999 جنيه مصري، Redmi 10 2022 متوفر في كل فروع شاومي الرسمية والموزعين المعتمدين وحصريا لدى Dreem2000 للنسخة 4+64جيجا.و هاتف Redmi 10A متوفر في كل فروع شاومي الرسمية والموزعين المعتمدين وحصريا لدى Amazon للأصدار 2+32 جيجا.