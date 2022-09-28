تعرف على سعر ومواصفات هاتفي فيفو «V25 5G وV25e» فى مصر

كشفت شركة فيفو الصينية للهواتف المحمولة عن سلسلة V الجديدة وهي V25 5G وV25e، وفتحت الشركة باب الحجز المسبق لهاتف V25 5G يوم 27 سبتمبر الجاري بسعر 10990 جنيها مقابل 8390 جنيها لهاتف V25e يوم 2 أكتوبر المقبل.

يحتوي الهاتفين على 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل، تأتي الهواتف مجهزة بشاشة AMOLED بمعدل 90 هرتز لتحديث الشاشة، ويُقدم كلا الجهازين تجارب هاتفية سلسة طويلة الأمد من خلال Funtouch OS 12 المستند إلى نظام التشغيل Android 12، إلى جانب أحدث تكنولوجيا للتبريد وإمكانات الشحن السريع.

صرح الكس جان الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر قائلاً: “لطالما كانت سلسلة V من vivo إبداعية ذات تكنولوجيا مُتقدمة وتمتاز بتصميم أنيق، وهي تشجع المستخدمين على الإبداع والاستمتاع والاستكشاف، ويستمر هاتف V25 5G في تجسيد هذا المفهوم وتقديم أدوات وميزات جديدة للمستخدمين” .

وأضاف قائلاً: “إن شركة vivo تُدرك أن المُستخدمين يرغبون في جهاز ذكي بمظهرٍ جمالي رائع وصفات تشغيل ممتازة، باستخدام هذه الأجهزة الجديدة المصممة بعناية، يمكن للمستخدمين التقاط أفضل اللحظات في حياتهم مع أسرهم وأصدقائهم في أي مكان وأي وقت من خلال تكنولوجيا الكاميرا سهلة الاستخدام، إضافة إلى التعبير عن حسهم الإبداعي ومشاعرهم بهواتف ذكية تغير لون تصميمها”.

يأتي الهاتف مُجهز بكاميرا خلفية فائقة التحسس بدقة 64 ميجابكسل تتميز بمثبت الصور البصري وتُعزز من إمكانات OIS وEIS وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، كما يُقدم هاتف V25 5G تجربة تصوير ممتازة ويسمح للمستخدمين بأخذ لقطات عالية الجودة وفائقة الاتساع وفيديوهات 4K بسهولة.

يأتي هاتف V25 5G بخاصية Vlog Movie الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة التصوير باستخدام نماذج الفيديو المعدة مسبقا والبرامج التعليمية لتوجيه المستخدمين حول كيفية التصوير بسيناريوهات مختلفة، مثل وضع الليل والطعام والمدينة وغير ذلك.